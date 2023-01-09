Китай нашел альтернативу российскому углю.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Китай заявил об увеличении собственной добычи угля и восстановлении отношений с Австралией для уменьшения энергозависимости от страны-агрессора.

Как сообщает Reuters, экспорт российского угля осложняется логистическими трудностями, а Австралия в состоянии потеснить Россию на угольном рынке.

Как говорится в материале, в начале 2023 года три коммунальных предприятия и одна сталелитейная компания получили право заказывать австралийский уголь. Участники рынка ожидают, что в ближайшие месяцы разрешения получат и другие компании.

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Как говорится в материале, из-за проблемы со своевременными поставками от контрактов с российскими компаниями начали отказываться Южная Корея и Япония.

Ситуация с российским углем:

Евросоюз 8 апреля 2022 года опубликовал пятый пакет санкций, содержащий угольное эмбарго.

С августа 2022 года был предусмотрен запрет на закупку, импорт или перевозки угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они родом из России или экспортируются из России.

21 июля 2022 года стало известно о том, что Великобритания введет санкции на импорт угля и нефти из России.

10 августа 2022 года ЕС запретил импорт российского угля.

По состоянию на 25 августа 2022 года морской экспорт российского угля был фактически остановлен из-за санкций ЕС.

В сентябре Европейская комиссия опубликовала пересмотренные указания, заявив, что предоставление необходимых для транспортировки за пределы ЕС услуг должно быть разрешено для борьбы с энергетической и продовольственной безопасностью в мире. Направления отгрузки угля изменились.

Страны ЕС по-прежнему не могут импортировать российский уголь, но европейским компаниям теперь разрешено отправлять товар в третьи страны. Продажи российского угля в Азию резко выросли после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По состоянию на 7 декабря 2022 года Россия резко увеличила морской экспорт угля.

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