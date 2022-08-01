Ранее в ЕС ежегодно ввозил российский уголь на 8 млрд евро.

Сегодня, 1 августа, в ЕС вступает в силу эмбарго на импорт угля из России. Данная мера была включена в пятый пакет санкций, принятый 7 апреля 2022 года.

Об этом сообщается на сайте ЕС.

"С учетом продолжения агрессивной войны России против Украины и сообщений о зверствах, совершенных в Украине российскими вооруженными силами, Рада приняла решение ввести против России пятый пакет экономических и индивидуальных санкций", - говорится в сообщении.

В согласованный пакет входит ряд мер, направленных на усиление давления на российские власти и экономику, а также на ограничение ресурсов кремля для ведения агрессии.

Ранее в ЕС ежегодно ввозился российский уголь на 8 млрд евро.

Угольное эмбарго:

Евросоюз 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций, содержащий угольное эмбарго.

С августа 2022 г. предусмотрен запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России.

21 июля 2022 года стало известно о том, что Великобритания введёт санкции на импорт угля и нефти из России.

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