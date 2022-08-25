Санкции запрещают как обслуживать транспорт, перевозящий российский уголь, так и страховать его.

Экспорт российского угля был фактически приостановлен из-за запрета Европейского Союза обслуживать поставки этого топлива в любую точку мира.

Как пишет Bloomberg, крупнейшая в РФ компания "Суэк" не может доставлять уголь с середины августа.

Кроме обслуживания санкции ЕС, которые вступили в силу 10 августа, также запрещают предоставлять услуги, такие как финансирование и страхование, для всех поставок такой продукции, происходящих из России.

Поскольку на рынках страхования и перестрахования доминируют компании ЕС, Великобритании и Швейцарии, судовладельцам трудно найти альтернативу.

Хотя российские угольщики начали перенаправлять сырье в страны Азии задолго до того, как запрет ЕС вступил в силу, судовладельцы обычно перестраховывают свои риски у более крупных поставщиков, которые больше не могут покрывать такой экспорт.

Отмечается, что Россия входит в тройку крупнейших мировых экспортеров угля, контролируя около 17% мировых поставок. На угольную промышленность приходится лишь около 1% российской экономики.

Поскольку Россия перенаправляла свой уголь в Азию, в частности Индию, такие экспортеры, как Австралия, заменили российское сырье в Европе. Это привело к увеличению цен за последний год в 10 раз.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций, содержащий угольное эмбарго.

С августа 2022 года предусмотрен запрет на закупку, импорт или перевозки угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они родом из России или экспортируются из России.

21 июля 2022 года стало известно о том, что Великобритания введет санкции на импорт угля и нефти из России.

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