А запрет на ввоз золота вступил в силу сегодня, 21 июля.

В Великобритании 21 июля были внесены поправки в положение о санкциях в отношении России.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

"Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольных продуктов и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямо или косвенно, этих товаров. Также запрещается предоставление технической помощи, финансовых услуг и фондов, посреднических услуг, связанных с этими товарами", - говорится в сообщении.

При этом запрет на ввоз золота вступил в силу 21 июля. А запрет на ввоз угля вступит в силу 10 августа. А запрета на ввоз нефти вступит в силу только 31 декабря.

Как писал УНИАН, после встречи G7 в конце июня США, Канада, Япония и Великобритания объявили об эмбарго на импорт российского золота. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, запрет лишит РФ дохода в размере около $19 миллиардов в год.

Еврокомиссия 15 июля официально предложила внести эмбарго на золото в седьмой пакет санкций против России.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что послы Евросоюза одобрили седьмой пакет санкций против России, который включает запрет на импорт золота из РФ и заморозку активов "Сбербанка".

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