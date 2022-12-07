Отгрузки российского угля в октябре составили почти 16,6 млн тонн

На фоне вступления в силу нефтяных санкций против РФ, российский экспорт угля морским транспортом вернулся к историческому максимуму после того, как ЕС осенью разрешил перенаправлять объемы в Азию.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитические данные компании Kpler, отгрузки в октябре составили почти 16,6 млн тонн.

Данный объем несколько меньше показателя июня, который был самым высоким по крайней мере с 2017 года. Как говорится в материале, с тех пор экспорт немного снизился и соответствует обычной сезонной волатильности.

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Ситуация с российским углем:

Евросоюз 8 апреля 2022 года опубликовал пятый пакет санкций, содержащий угольное эмбарго.

С августа 2022 года был предусмотрен запрет на закупку, импорт или перевозки угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они родом из России или экспортируются из России.

21 июля 2022 года стало известно о том, что Великобритания введет санкции на импорт угля и нефти из России.

10 августа 2022 года ЕС запретил импорт российского угля.

По состоянию на 25 августа 2022 года морской экспорт российского угля был фактически остановлен из-за санкций ЕС.

В сентябре Европейская комиссия опубликовала пересмотренные указания, заявив, что предоставление необходимых для транспортировки за пределы ЕС услуг должно быть разрешено для борьбы с энергетической и продовольственной безопасностью в мире. Речь идет о транспортировке, финансировании и страховании таких грузов.

Направления отгрузки угля изменились с начала года, причем Турция стала одним из ключевых факторов успеха России, продажи снизились, когда в сентябре были введены ограничения ЕС.

Страны ЕС по-прежнему не могут импортировать российский уголь, но европейским компаниям теперь разрешено отправлять товар в третьи страны. Продажи российского угля в Азию резко выросли после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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