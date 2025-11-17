Прокурор САП, обосновывая меру пресечения для Чернышова отметил, что бывший чиновник может сбежать за пределы Украины и повлиять на свидетелей.

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) просит Высший антикоррупционный суд отправить под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога в 55 миллионов гривен одного из фигурантов "пленок Миндича" - бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова. Об этом заявил прокурор САП, выступая во время заседания суда по избранию меры пресечения Чернышову.

Прокурор отметил, что, учитывая имущественное положение, размер залога является умеренным для Чернышова. Объясняя необходимость избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, прокурор отметил, что существует риск сокрытия Чернышова от органов досудебного расследования, уничтожения и искажения документов и вещей, имеющих значение для дела, незаконного влияния на свидетелей и совершения других уголовных преступлений.

Обвинитель отметил, что риск сокрытия Чернышова подтверждается тем, что он с января 2018 года по дату составления ходатайства об избрании меры пресечения более 50 раз выезжал за границу.

Видео дня

"Также установлено, что Чернышов имеет значительное имущественное положение, что позволит ему спокойно проживать за границей", - отметил прокурор.

Кроме того, обвинитель отметил, что, по данным следствия, Чернышов уничтожил часть переписки с женой, что, по мнению обвинения, свидетельствует о риске уничтожения доказательств.

Прокурор САП также указал на риск влияния на свидетелей, поскольку водитель Чернышова и сотрудники клиники бизнесмена Александра Цукермана владеют важной для следствия информацией.

Также прокурор обратил внимание на высокий уровень конспиративности действий Чернышова - в частности "использование во время совершения преступлений псевдонимов".

Прокурор САП также напомнил, что Чернышову уже было сообщено о подозрении, что свидетельствует о "значительных основаниях совершения новых уголовных правонарушений".

Говоря о подозрении бывшему министру, прокурор отметил, что следствие подозревает Чернышова в незаконном обогащении, а также декларировании недостоверной информации. Представитель САП пояснил, что, по версии следствия, фигурант "дела Мидаса" бизнесмен Цукерман с целью легализации части незаконно полученных средств передал их бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову несколькими траншами в долларах и евро во время личных встреч.

Он также добавил, что для конспирации часть незаконно полученных средств Чернышову передавали через жену, которую собеседники обозначили псевдонимом "Профессор". В частности, зафиксирована передача Цукерманом для Чернышова 500 тысяч долларов 9 мая 2025 года.

Кроме того, следствие подозревает Чернышова в декларировании недостоверной информации. Как пояснил прокурор, бывший вице-премьер при увольнении с должности, при подаче декларации в НАПК не указал информацию "о полученных им денежных средствах, а именно о факте приобретения 11 февраля 227,3 тысяч долларов и 99,5 тысяч евро, приобретения 4 марта 2025 года 500 тысяч долларов, а также приобретения 9 мая 2025 года 500 тысяч долларов".

Прокурор САП добавил, что, даже подавая исправленную декларацию, Чернышов не сообщил о полученной наличности. По его мнению, обоснованность подозрения подтверждается собранными против Чернышова доказательствами.

Адвокат Чернышова, со своей стороны, утверждает, что Чернышов и лицо под псевдонимом "Че Гевара" - это не одно и то же лицо и отмечает, что соответствующие доказательства есть у стороны обвинения.

Коррупционный скандал в энергетике - важные новости

Как сообщал УНИАН, 10 ноября стало известно о масштабной операции НАБУ и САП по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Правоохранители пришли с обысками в "Энергоатом" и к министру юстиции Герману Галущенко.

Позже НАБУ сообщило о причастности к схеме ряда лиц, среди которых был и Алексей Чернышов.

12 ноября суд избрал меру пресечения исполнительному директору по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрию Басову (псевдоним "Тенор") в виде содержания под стражей на 60 суток. Ему определен залог в размере 40 млн гривен.

Также суд избрал меру пресечения фигуранту этого же дела Игорю Миронюку (псевдоним "Рокет"), который был советником Германа Галущенко, когда тот занимал должность министра энергетики. Ему назначена мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 января 2026 года. Залог определен в размере 126 миллионов гривен.

За двух фигуранток "дела Мидас", Лесю Устименко и Людмилу Зорину, которых ВАКС отправил под стражу, уже были внесены залоги. Размер залога составил 37 миллионов гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: