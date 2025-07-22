Он убеждает, что оставит ее для расследования НАБУ.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, которого недавно назначили на должность, заверил, что праву экс-вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышева даже после вступления в действие принятого закона парламентом от Национального антикоррупционного бюро он не заберет.

"Вы говорили, что я какой-то не такой, что буду нарушать независимость двух органов. Ответ нет", - подчеркнул он на брифинге.

При этом чиновник напомнил, что по закону, который парламент Украины принял 22 июля, Генпрокурор сможет забирать любое дело от НАБУ и САП.

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"Некоторые журналисты известные, когда я еще не пришел на эту должность сообщили, что нового генерального назначили для того, чтобы он забрал дело Чернышова А я вам обещаю в глаза, что и после этих изменений дело Чернышова я не заберу. Как расследовало НАБУ, так и будет. Я посмотрю как они закончат и как потом прокуроры САП пойдут и будут поддерживать государственное обвинение", - подчеркнул Кравченко.

Дело Чернышева

Как сообщал УНИАН, экс-вице-премьер - министра национального единства Алексея Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Сторона обвинения просила в суде о применении меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн и отстранения от должности.

2 июля Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство НАБУ и САП об отстранении Чернышова с должности вице-премьер-министра.

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