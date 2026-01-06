Крупнейший покупатель в Индии божится, что отказался от российской нефти

В декабре объемы поставок российской нефти в Индию упали до трехлетнего минимума.

Крупнейший индийский частный нефтепереработчик и крупнейший покупатель российской нефти - Reliance Industries - божится, что не ожидает поставок российской сырой нефти в январе и не получал таких грузов в течение последних трех недель, сообщает Reuters.

Таким образом, компания опровергла сообщение Bloomberg о том, что три судна, загруженные российской нефтью, направляются к ее нефтеперерабатывающему заводу в Джамнагаре.

"С прекращением закупок российской нефти компанией Reliance импорт из России в Индию в январе должен еще больше сократиться, и Китай останется единственным крупным рынком сбыта для Москвы", - констатируют журналисты.

Издание отмечает, что санкции США и Европейского Союза уже замедлили поставки российской нефти в Индию, которые в декабре упали до трехлетнего минимума в 1,2 миллиона баррелей в день, по данным собеседников журналистов и аналитической компании Kpler.

"Это означает падение примерно на 40% от пикового уровня в июне, который составлял около 2 миллионов баррелей в день", - констатирует издание.

Собеседники Reuters ожидают, что Индия, которая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стала одним из крупнейших импортеров российской нефти, будет закупать менее 1 миллиона баррелей российской нефти в день, поскольку страна стремится заключить торговое соглашение с Вашингтоном.

Отказ Индии от российской нефти и новые угрозы Трампа

После объявления американских санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", Индия взяла курс на отказ от импорта российской нефти.

Вместе с тем, в декабре стало известно, что крупнейший индийский нефтепереработчик Reliance Industries получил от США специальное разрешение на закупку российской нефти у поставщиков, находящихся под американскими санкциями. Несмотря на это экспорт российской нефти в Индию в 2025 году стремился к минимуму за три года.

При этом президент США Дональд Трамп пригрозил Индии ужесточением пошлин, если Нью-Дели не сократит закупки российской нефти.

