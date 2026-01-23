Аварийные отключения охватили более 10 областей: где в Украине не действуют графики

В "Укрэнерго" отметили, что аварийные отключения введены из-за сложной ситуации в энергосистеме.

В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Решение принято из-за сложной ситуации в энергосистеме в результате российских обстрелов, сообщает "Укрэнерго".

В частности, аварийные отключения введены в Полтавской области. По информации Полтаваоблэнерго, соответствующее решение принято по команде "Укрэнерго" в 7:51 23 января.

"Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики", – отмечается в сообщении.

Кроме этого, графики не действуют в Днепропетровской и Одесской областях, которые только недавно частично вернулись к почасовым отключениям света.

Как сообщает Telegram-канал ДТЭК, по команде "Укрэнерго" в Днепропетровской и Одесской областях применены экстренные отключения. В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

С 7:50 аварийные отключения введены в Сумской области. Как сообщает Сумыоблэнерго, решение принято по указанию "Укрэнерго" из-за "повреждения энергосистемы в результате атак армии РФ".

Без стабильных графиков отключений временно будет жить и Черниговская область. По данным Черниговоблэнерго, в Чернигове и области применены аварийные отключения по указанию "Укрэнерго".

Аварийные отключения вновь введены и в Кировоградской области с 8:33. Как отметили в Кировоградоблэнерго, решение принято по распоряжению "Укрэнерго".

Волна аварийных отключений докатилась и до Николаевской области. В городе корабелов и области, по информации Николаевоблэнерго, применены графики аварийных отключений. В то же время в сообщении отмечается, что графики почасовых отключений продолжают действовать.

В очередной раз аварийные отключения применены в Харьковской области. Как пояснили в Харьковоблэнерго, решение принято для стабилизации ситуации в энергосети.

"Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений", - добавили энергетики.

Аналогичные ограничения введены и в Черкасской области с 8:44. Как отметили в Черкассыоблэнерго, несмотря на аварийные отключения, продолжают действовать графики почасовых отключений.

Аварийные отключения вновь введены и в Винницкой области. Как пояснили в Винницаоблэнерго, решение принято на основании распоряжения "Укрэнерго".

Без графиков временно будет жить и Житомирская область. Как сообщает Житомироблэнерго, в Житомирской области введены аварийные отключения.

Компанию Житомирской области снова составят столица и Киевская область. Как сообщает ДТЭК "Киевские электросети", в столице продолжают действовать экстренные отключения. Как и столица, жители области пока могут только мечтать о стабильных графиках отключений света.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

Россия продолжает терроризировать украинскую энергетику. В частности, в ночь на 20 января россияне массированно ударили дронами и ракетами по энергетике Украины, оставив без света часть потребителей в Киеве и шести областях.

Ситуация со светом в столице остается крайне сложной. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что для возвращения почасовых графиков отключений в Киеве может потребоваться до семи дней.

Министр экономики Алексей Соболев сообщил, что экстренные потребности энергосистемы Украины в настоящее время составляют более миллиарда долларов. Причем ключевым фактором восстановления подачи света является скорость получения необходимого оборудования.

