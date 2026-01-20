Россия нещадно уничтожает энергетику: в правительстве рассказали о срочных нуждах Украины

Ключевым фактором восстановления электроснабжения остается скорость поступления оборудования от союзников.

Экстренные потребности энергосистемы Украины превышают 1 миллиард долларов. Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев на панельной дискуссии в Давосе.

По словам министра, среди главных потребностей сейчас техника – трансформаторы, мобильные подстанции, сетевое оборудование, кабели и резервные источники питания. Он подчеркивает, что ключевой фактор – скорость поставки необходимого оборудования.

По данным Минэкономики, российские оккупанты масштабными обстрелами повредили около 8,5 гигаватт генерации Украины только с 25 октября 2025 года. Речь идет о ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, значительную часть из которых повторно атаковали после их восстановления энергетиками.

Повреждения генерации на фоне значительного снижения температуры спровоцировали масштабные отключения света в Днепре, Запорожье и Киеве, а также отсутствие тепло- и водоснабжения у сотен тысяч украинцев.

Сейчас дефицит мощностей частично покрывает импорт электроэнергии из Евросоюза. Он составляет около 1,9 гигаватт, что стало рекордным показателем.

Соболев добавил, что Россия уничтожила половину газодобывающих мощностей Украины еще прошлой весной. За полгода их восстановили до 110%, однако осенью в результате атак еще около 40% было разрушено. Украина накопила в хранилищах 13,2 млрд кубометров газа, однако до конца отопительного сезона дополнительно понадобится импортировать более 4 млрд кубометров.

В результате удара оккупантов по столице в ночь на 20 января 5635 жилых домов в Киеве остались без отопления. Из них 80% уже переживали подобную ситуацию после предыдущей вражеской атаки 9 января.

При этом энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев сообщил, что во время атаки россияне целились по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в столице, а также подстанциям "Укрэнерго". В результате отключения света в Киеве могут затянуться до 20 часов в сутки.

