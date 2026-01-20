Последствия ночной атаки: Россия оставила без света жителей Киева и еще 6 областей

Первый заместитель министра Артем Некрасов отметил, что восстановительные работы начаты во всех регионах.

Россия снова нанесла удар по энергетике Украины, временно оставив без света часть потребителей в Киеве и шести областях. Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, враг, кроме Киева, временно оставил без света часть жителей Одесской, Днепропетровской, Сумской, Ривненской, Харьковской и Киевской областей.

"Аварийно-восстановительные работы начаты во всех регионах", - сообщил Некрасов.

Он добавил, что самой сложной остается ситуация в столичном регионе и напомнил, что графики почасовых отключений в Киеве и в дальнейшем не действуют.

Аварийные отключения света продолжаются и в части Одесской области. В Минэнерго добавили, что в ряде других регионов также применены аварийные отключения из-за перегрузки оборудования во время морозов.

"В других областях действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности", - отметил Некрасов.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 20 января Российская Федерация массированно ударила дронами и ракетами по энергетике Украины. Из-за последствий вражеской атаки в ряде областей Украины применены экстренные отключения. То есть графики почасовых отключений здесь временно не действуют.

В КГГА сообщили, что в Киеве из-за сложной энергетической ситуации в результате российской атаки увеличен интервал движения поездов метро.

