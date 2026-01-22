Отключение света 23 января: сколько не будет электроэнергии в пятницу

"Укрэнерго" сообщило об объемах отключений в конце рабочей недели.

В пятницу, 23 января, меры по ограничению потребления электроэнергии будут действовать во всех регионах Украины. Такую информацию публикует "Укрэнерго".

Меньше света получат не только бытовые потребители – графики ограничения мощности применят и в отношении промышленности.

Энергосистема продолжает восстановление после массированных ракетно-дроновых атак врага, поэтому энергетики прибегают к ограничениям подачи энергии, а иногда – к вынужденным аварийным отключениям.

Чтобы оперативно узнать возможные часы подачи света, потребителям советуют мониторить ситуацию на официальных страницах облэнерго.

Энергетики также призывают экономно использовать электроэнергию и не включать сразу несколько мощных приборов в сеть, чтобы не вызвать новое отключение электроэнергии.

По словам министра экономики Алексея Соболева, Украине срочно нужно для восстановления энергосистемы более миллиарда долларов. Больше всего запросов у энергетиков на трансформаторы, мобильные подстанции, сетевое оборудование, а также резервные источники питания.

Самая тяжелая ситуация со светом в столице, которая полностью находится на питании извне. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что только для возвращения почасовых графиков отключений в Киеве может потребоваться до семи дней.

