Киев не скоро вернется к графикам: эксперт оценил, когда света в столице станет больше

Отмена аварийных отключений электроэнергии зависит от ситуации в каждом регионе. В Киеве при оптимистичном сценарии вернут почасовые графики в течение семи дней, сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко изданию "Телеграф".

"В Киеве генерации внутри города фактически не осталось. Она по факту уничтожена или повреждена настолько, что вернуть ее в ближайшее время невозможно. Соответственно, Киев переведен на внешнее питание. Там тоже довольно много повреждений. Я могу надеяться, что где-то через 5-7 дней в Киеве можно будет хотя бы четко работать по графику", – говорит эксперт.

Сейчас графики невозможно задействовать, потому что невозможно спланировать потребление, объясняет специалист. При появлении электроэнергии в доме жители сразу начинают включать большое количество электроприборов. Особенно, если света не было достаточно долго.

"Соответственно, все предыдущие графики планирования потребления пошли насмарку. Чтобы составить новые, нужно набрать статистику, потому что сейчас просто нет понимания. Раньше дом потреблял 100 кВт, теперь он потребляет 300", – отмечает Харченко.

По его словам, в столице проводят интенсивные работы по восстановлению подачи большего количества электроэнергии. Вместе с тем, мощности перераспределяют в пределах самого Киева, чтобы частично обеспечить светом наиболее пострадавшие районы.

Что касается регионов, то ситуация в каждом из них имеет свою специфику, и графики по областям могут существенно отличаться.

"Это зависит от конкретной конфигурации в конкретном регионе прямо сейчас. Повреждения в разных регионах разные. Это объективная ситуация с сетями", – подчеркивает Харченко.

Министр экономики Алексей Соболев сообщил, что экстренные потребности энергосистемы Украины на данный момент составляют более миллиарда долларов. Причем ключевым фактором восстановления подачи света является скорость получения необходимого оборудования.

Худшая ситуация в Киеве, где 20 января часть жителей оказалась не только без электроснабжения, но и без отопления и воды. Без тепла утром находилось 5635 многоэтажек столицы, причем 80% из них – повторно, как и после прошлой атаки оккупантов 9 января.

