Российские атаки временно оставили без электричества потребителей в семи областях Украины.

В ночь на 15 октября Россия в очередной раз атаковала дронами украинские объекты энергетики, что привело к временному обесточиванию потребителей в нескольких областях, сообщает Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в результате российских ударов утром в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской и Черкасской областях применялись аварийные отключения для населения и бизнеса. А в Запорожской области - аварийно обесточивалась часть промышленности.

Однако сейчас экстренные отключения света во всех регионах отменены.

В министерстве добавляют, что на Черниговской области до сих пор действуют графики подачи электроэнергии - сейчас применяются три очереди почасовых отключений.

"Это - следствие систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона в течение нескольких предыдущих недель. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - отмечается в сообщении.

Удары РФ по украинской энергетике

В ночь на 10 октября Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего во многих областях возникли перебои со светом, и были введены графики отключений.

В конце сентября РФ начала массированно атаковать энергетические объекты на Черниговщине. А уже 1 октября из-за систематических российских атак в области ввели график почасовых отключений, которые до сих пор не отменены.

