Россия ночью атаковала объекты энергетики во многих областях.

Россияне ночью нанесли массированный удар по объектам энергоинфраструктуры в Украине, во многих областях перебои со светом, введены графики отключений.

В частности, как сообщили "Сумыоблэнерго", в Сумской области по указанию НЭК "Укрэнерго" введены графики аварийных отключений для 10 очередей потребителей.

Впоследствии стало известно о введении аварийных графиков в Полтавской и Харьковской областях.

Видео дня

В частности, в Полтавской области графики отключений будут действовать в течение всего дня. Причина - последствия российских атак на энергетические объекты.

Также ДТЭК сообщает, что в Киевской области введены экстренные графики отключения света.

Как отметил председатель Киевской ОВА Николай Калашник, в области обесточено около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов.

Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения.

"Также в результате вражеской атаки в Броварах повреждены три многоэтажных дома, 4 продуктовых киоска, два автомобиля уничтожены и два повреждены. В многоэтажках из-за взрывной волны иссечены фасады и выбиты окна", - сообщил он.

В Киеве отключение электроэнергии связано с локальной аварией в сети.

"В части Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Подольского, Святошинского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

В Запорожье сообщается, что в результате вражеских обстрелов зафиксировано повреждение объектов газовой инфраструктуры, жителей призвали к экономному использованию газа.

Также в Черкасской ОГА сообщили, что о последствиях для инфраструктуры области после ночной атаки.

В частности, обломками сбитой ракеты повреждена многоэтажка в Каневе. По предварительным данным, один человек травмирован.

"Враг также целился по критической инфраструктуре. Сейчас перекрыто движение по плотине ГЭС", - говорится в сообщении.

Кроме того, взрывы раздавались в Днепре, Каменском, на Криворожье. Под ударом была энергетическая инфраструктура. Пострадал 66-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Обновлено 8.35. В то же время в Одесской области, где из-за российской дроновы 9 октября произошел блекаут, в частности, в городе Черноморск, удалось возобновить электроснабжение в этом населенном пункте. Как сообщил начальник Одесской областной администрации Олег Кипер, по состоянию на 7.30 электроснабжение в Черноморске возобновлено. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме.

Российская атака - что известно

С вечера 9 октября российские оккупационные войска терроризировали Украину "Шахедами. В Киеве в результате атаки полностью обесточен левый берег, горела многоэтажка, много пострадавших. Также из-за проблем с энергоснабжением ограничено движение метро.

В Запорожье в результате атаки в больнице умер 7-летний мальчик.

Вас также могут заинтересовать новости: