Также из-за атаки есть пострадавший.

В ночь на 15 октября россияне массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. По информации Воздушного командования региона, защитники неба сбили 37 дронов, однако были и попадания. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В Павлограде, Каменском и Славгородской громаде Синельниковского района возникли пожары. Повреждена энергетическая инфраструктура. Кроме того, разрушения есть на территории транспортного и промышленного предприятия", - отметил он.

По словам чиновника, из-за атаки пострадал 19-летний парень, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"Продолжались удары по Никопольщине - райцентру, Покровской и Марганецкой громадах. Агрессор применял FPV-дроны и РСЗО "Град". По Межевской громаде, что на Синельниковщине, противник попал FPV-дроном. Загорелся частный дом", - добавил Лысак.

В то же время в пресс-службе ДТЭК сообщили, что на Днепропетровщине применили экстренные отключения света по команде "Укрэнерго" из-за обстрелов РФ.

Российские атаки на энергетику Украины - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Россия усилила атаки на энергетику Украины. По его словам, это свидетельствует о том, что россияне просто не знают, что делать.

"Они не достигли своих целей. Именно поэтому они пытаются продвигать этот настоящий энергетический террор", - отметил глава государства.

Также сообщалось, что армия РФ атаковала Одесскую область, в результате чего были повреждены объекты энергетики. В частности 12 октября вооруженные силы РФ атаковали ударными беспилотниками Белгород-Днестровский, где был поврежден объект электроэнергетики. Кроме того, противник нанес удар по Подольскому району, где был поврежден объект газотранспортной инфраструктуры.

