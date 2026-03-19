На фронте погиб военнослужащий и сооснователь North Side Group Ярослав 'Мажор' Чернышев

Он вступил в ряды украинской армии еще в 2016 году – тогда ему было 18 лет.

На войне с российскими оккупантами погиб военный и сооснователь милитарного сообщества North Side Group Ярослав Чернышев с позывным "Мажор".

О гибели защитника сообщили в телеграм-канале North Side Group. Обстоятельства не раскрывали. У военного остались мама, сестра и девушка.

"Мажор" был родом из Харькова. В ряды украинской армии он вступил еще в 2016 году – тогда ему было 18 лет.

"В военкомат я пошел буквально через неделю после получения диплома. Там мне начали называть номера бригад. Я сижу и говорю, что не разбираюсь в этом, просто хочу туда, где воюют. Они говорят: окей, поедешь в 53-ю (отдельную механизированную бригаду – ред.)", – рассказывал он в одном из интервью.

В 2018 году защитник уволился со службы и работал в охране, однако через год он снова вступил в ряды войска.

В 2020 году "Мажор" присоединился к 25-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Ярослав Чернышев участвовал в обороне родного Харькова.

Гибель украинских военных

9 марта стало известно о гибели командира 39-й бригады тактической авиации, Героя Украины Александра Довгача. Пилот погиб на восточном направлении во время выполнения боевого задания, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

15 февраля в боях против российских оккупантов погиб украинский спортсмен и тренер Дмитрий Русецкий. Произошло это в Сумской области. Защитник был многократным чемпионом Украины и победителем Кубков мира по кикбоксингу.

