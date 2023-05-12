Несмотря на все атаки врага, украинский энергетический сектор устоял, и мы прошли прошлую зиму с наименьшим дискомфортом: потребители практически не испытывали проблем с газом и теплом, а веерные отключения света уже почти забыты. Это формирует обманчивое ощущение, что проблема была не такой и большой, и что в ближайшем будущем не надо ждать ее повторения.

На самом деле реальные потери энергосектора беспрецедентны. Сомнительно, что удастся отремонтировать всю поврежденную инфраструктуру до следующей зимы, а значит неизвестно, столкнемся ли мы с дефицитом мощностей и потенциальными отключениями снова. Обстрелы, хоть и не масштабные, имеют место и сейчас. Они так же обуславливают вывод из строя генерирующих мощностей и инфраструктуры. А какой будет угроза массовых обстрелов и поражений следующей зимой, сложно прогнозировать. Неизвестно и какой будет зима теплой, как в прошлом году, или суровой.

Идеальным сценарием было бы войти в следующую зиму с запасом прочности: достаточное количество угля на складах и газа в хранилищах, отремонтированные генерирующие мощности, которые способны будут с избытком покрыть зимний пик потребления, восстановленные сети передачи и распределения электроэнергии.

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Главные цели - ремонт оборудования и накопление запасов энергоресурсов - невозможны без средств. И естественно, что потребность в деньгах для подготовки к зиме из-за масштабных разрушений существенно больше, чем в прошлые годы.

Даже летом, из-за ремонта атомных блоков, в украинской энергосистеме будет наблюдаться дефицит и придется прибегать к импорту, чтобы избежать веерных отключений

Впрочем, не стоит чрезмерно полагаться на международную техническую помощь оборудованием: в реальности потребности для проведения ремонта больше, чем компании получают, и львиную часть расходов для проведения ремонтов вынуждены покрыть за свой счет.

Кроме того, на пути достижения таких целей стоит одна давняя проблема. Украинская энергетика всегда страдала от ручного регулирования цен и доходности, непрогнозируемости изменений в правилах работы рынков, что в конечном итоге приводило к накоплению долгов, низкий интерес и часто невозможность вкладываться в модернизацию активов из-за банального дефицита инвестиционного ресурса у компаний.

В условиях войны, когда потребление электроэнергии и газа существенно сократилось, а в отдельных случаях ухудшилась платежная дисциплина, аккумуляция финансового ресурса компаниями стала еще сложнее. А потребности в этих средствах существенно выросли.

Например, по состоянию на сегодня уже есть нехватка средств на финансирование низкого тарифа на электроэнергию для населения. Если коротко, "Энергоатом" - ключевой донор низкого тарифа - получил миллиардные убытки за прошлый год, потерял более 40% своих мощностей на временно оккупированных территориях в Запорожской области, готовится останавливать на ремонт блоки АЭС летом, а значит не сможет дотировать в полном объеме... как следствие, целая цепочка компаний не будет получать средства и не сможет полноценно осуществлять ремонты. Более того, у некоторых компаний уже есть существенные проблемы с выплатой заработных плат: для этого берут кредиты и вынуждены отправлять персонал в отпуска и сокращать рабочую неделю.

В условиях, когда потребление газа промышленностью существенно упало, ситуация близка к "рынку покупателя", где фактически "Нафтогаз" диктует цену

Не следует возлагать чрезмерных надежд на недавно разрешенный экспорт электроэнергии как на источник поступления больших средств. Прежде всего, цены в Европе ниже, чем в прошлом году, когда украинские компании имели возможность улучшить свое состояние за счет экспорта. Кроме этого, даже летом, из-за ремонта атомных блоков, в украинской энергосистеме будет наблюдаться дефицит и придется прибегать к импорту, чтобы избежать веерных отключений. Последние, кстати, очередная возможность не забыть, что до сих пор существуют огромные проблемы.

На экспорт до сих пор возлагают надежды и частные газодобывающие компании. До начала полномасштабной войны, большую часть своего газа они продавали промышленным потребителям. Но вместе с вторжением многие производства остановились и газодобытчики, в условиях запрета экспорта, фактически работали "на склад", не получая средств.

Тем не менее, газ на зиму нужен. В этом году "Нафтогаз" объявляет намерения пройти ее с минимальным импортом, или вообще на самообеспечении. В прошлом году, в результате падения потребления, стране удалось пройти зиму без импорта угля. И недавно НАК начал покупать газ частных компаний на бирже (в то же время, результаты первый торгов были не такими положительными, как ожидалось). При этом "Нафтогаз" - ключевой игрок рынка - продал почти полугодовую потребность природного газа компании АрселорМиттал. Это наводит на мысль, что "Нафтогаз", который, как сообщают медиа, рассчитывает на сотни миллиардов дотаций из бюджета, предложил цену ниже, чем частные компании, пытаясь купить ресурс этих же частных компаний.

Традиционное чрезмерное административное их регулирование не имеет права поставить под угрозу безопасное прохождение следующей зимы

Последние оказались в сложном положении - они потеряли ключевых потребителей - промышленность, а экспортировать не могут из-за запрета. В условиях, когда потребление газа промышленностью существенно упало, ситуация близка к "рынку покупателя", где фактически "Нафтогаз" диктует цену. Интерес покупателя понятен - получить более низкую цену. Но заниженная цена будет ограничивать возможности компаний реинвестировать (не говоря уже о сдерживании соответствующего интереса), что в конечном итоге поставит под угрозу сохранение и наращивание объемов добычи газа и энергетическую независимость страны, соответственно.

Опыт прошлых десятилетий показал, насколько добыча и газовая независимость страны чувствительны к манипуляциям с налогами и ценовым регулированием, и этот урок стоит уже усвоить.

Похожая ситуация и с биометаном: целесообразно либо разрешить его экспорт в Европу, где этот ресурс пользуется высоким спросом, либо выкупать его для внутреннего использования по цене, которая бы способствовала развитию этого нового и перспективного сектора.

Конечно, в нынешних условиях сложно говорить о полноценном свободном функционировании энергетических рынков - то, к чему не решались перейти десятилетиями. Но традиционное чрезмерное административное их регулирование не имеет права поставить под угрозу безопасное прохождение следующей зимы.

Восстановление инфраструктуры и формирование запасов энергоресурсов требуют средств. А если кто-то считает, что административные ограничения и другое регулирование способны снизить цены для конечного потребителя, то не следует забывать, что заплатить все равно придется - из бюджета, который наполняется налогами граждан и тех же компаний.

Андриан Прокип, аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего