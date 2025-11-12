Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, решение принято на основании материалов НАБУ. Кроме Хартмута отстранен еще ряд чиновников "Энергоатома".

Правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления АО НАЭК "Энергоатом" Якоба Хартмута.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, решение принято на основании материалов, полученных от НАБУ.

Кроме того, Кабмин поручил временно исполняющему обязанности председателя правления отстранить главного консультанта президента АО НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова, которому уже сообщено о подозрении, а также работников, причастность к совершению преступлений которых сейчас проверяют правоохранительные органы, в частности:

директора по финансам и бюджетированию;

директора по правовому обеспечению;

руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки".

Свириденко отметила, если в ходе расследования НАБУ будет выявлена причастность других работников к совершению преступления, они будут отстранены.

Кто такой Якоб Хартмут

Якоб Хартмут украинский топ-менеджер в энергетической сфере немецкого происхождения. Он занимает должность вице-президента АО НАЭК "Энергоатом" с мая 2020 года.

В "Энергоатоме" он отвечает за ключевые аспекты, включая экономику, инвестиции и корпоративное развитие. В декабре 2020 года он был назначен временно исполняющим обязанности генерального директора дочернего предприятия "Энергоатом-Трейдинг", которое занимается торговлей электроэнергией.

До прихода в "Энергоатом" возглавлял правление ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома) дома на Саксаганского 121, однако в 2016 году жильцы его уволили за растрату и создание задолженности перед "Киевэнерго" и "Киевводоканалом", пишет Энергетический фронт.

В 1995-2004 годах работал в РФ, возглавляя аналитическое управление ЗАО "Ренессанс Капитал". В 2008 году назначен на должность члена набсовета "Украинский профессиональный банк".

После прихода в государственную компанию исповедовал правило поддержки экономического фронта в условиях войны, подчеркивал важность инвестиций в проекты, которые приносят прибыль государству.

Операция "Мидас": что надо знать

Как сообщал УНИАН, вчера НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, в которую входили чиновники, политики и бизнесмены. Они создали коррупционную схему влияния на АО "НАЭК "Энергоатом". Впоследствии, Бюро обнародовало часть записей, касающихся этого дела.

Сегодня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал нескольким фигурантам дела меры пресечения.

Президент Владимир Зеленский, комментируя коррупционный скандал заявил, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях.

