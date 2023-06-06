Ситуация на Запорожской АЭС не является критичной, система охлаждения работает через собственный пруд, который отделен от Каховского водохранилища.
Об этом рассказал президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире информационного телемарафона.
"Мы не оцениваем эту ситуацию, как критическую, из-за того, что ЗАЭС охлаждается через собственный пруд, который отделен от Каховского водохранилища. Таким образом сам пруд и чаши бассейнов, на которых работает система безопасности станции они держат тот уровень воды, который был до подрыва Каховской ГЭС", - рассказал он.
По словам атомщика, если уровень воды в пруду будет уменьшаться, то его надо будет подпитывать. В нормальном режиме для этого использовалась вода из Каховского водохранилища.
"Эта ситуация проектная. Есть меры при том, что делать, если уровень воды в Каховском водохранилище будет уменьшаться. Прямой, непосредственной угрозы для станции пока нет", - добавил Котин.
Подрыв Каховской ГЭС
Как сообщал УНИАН, утром 6 июня стало известно о подрыв дамбы Каховской ГЭС. Плотина получила серьезные повреждения, что привело к неконтролируемому выливанию воды из Каховского водохранилища.
Из-за этого есть угроза затопления около 80 населенных пунктов. Опасность грозит населенным пунктам, расположенным на юге Украины.
Прогнозировалось, что уровень воды из-за подрыва Каховской ГЭС дойдет критического около 11 часов. Людей призывают срочно собрать документы, вещи первой необходимости и ждать эвакуационных автобусов.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС нет непосредственного риска для ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.