Ситуация на станции не критическая, система охлаждения через собственный пруд.

Ситуация на Запорожской АЭС не является критичной, система охлаждения работает через собственный пруд, который отделен от Каховского водохранилища.

Об этом рассказал президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире информационного телемарафона.

"Мы не оцениваем эту ситуацию, как критическую, из-за того, что ЗАЭС охлаждается через собственный пруд, который отделен от Каховского водохранилища. Таким образом сам пруд и чаши бассейнов, на которых работает система безопасности станции они держат тот уровень воды, который был до подрыва Каховской ГЭС", - рассказал он.

По словам атомщика, если уровень воды в пруду будет уменьшаться, то его надо будет подпитывать. В нормальном режиме для этого использовалась вода из Каховского водохранилища.

"Эта ситуация проектная. Есть меры при том, что делать, если уровень воды в Каховском водохранилище будет уменьшаться. Прямой, непосредственной угрозы для станции пока нет", - добавил Котин.

Подрыв Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, утром 6 июня стало известно о подрыв дамбы Каховской ГЭС. Плотина получила серьезные повреждения, что привело к неконтролируемому выливанию воды из Каховского водохранилища.

Из-за этого есть угроза затопления около 80 населенных пунктов. Опасность грозит населенным пунктам, расположенным на юге Украины.

Прогнозировалось, что уровень воды из-за подрыва Каховской ГЭС дойдет критического около 11 часов. Людей призывают срочно собрать документы, вещи первой необходимости и ждать эвакуационных автобусов.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС нет непосредственного риска для ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.

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