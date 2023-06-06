Есть ли угроза для ЗАЭС из-за подрыва дамбы в Новой Каховке: ответил "Энергоатом" / фото ua.depositphotos.com

Ситуация на Запорожской АЭС не является критичной, система охлаждения работает через собственный пруд, который отделен от Каховского водохранилища.

Об этом рассказал президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире информационного телемарафона. 

"Мы не оцениваем эту ситуацию, как критическую, из-за того, что ЗАЭС охлаждается через собственный пруд, который отделен от Каховского водохранилища. Таким образом сам пруд и чаши бассейнов, на которых работает система безопасности станции они держат тот уровень воды, который был до подрыва Каховской ГЭС", - рассказал он.

По словам атомщика, если уровень воды в пруду будет уменьшаться, то его надо будет подпитывать. В нормальном режиме для этого использовалась вода из Каховского водохранилища.

"Эта ситуация проектная. Есть меры при том, что делать, если уровень воды в Каховском водохранилище будет уменьшаться. Прямой, непосредственной угрозы для станции пока нет", - добавил Котин.

Подрыв Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, утром 6 июня стало известно о подрыв дамбы Каховской ГЭС. Плотина получила серьезные повреждения, что привело к неконтролируемому выливанию воды из Каховского водохранилища. 

Из-за этого есть угроза затопления около 80 населенных пунктов. Опасность грозит населенным пунктам, расположенным на юге Украины.

Прогнозировалось, что уровень воды из-за подрыва Каховской ГЭС дойдет критического около 11 часов. Людей призывают срочно собрать документы, вещи первой необходимости и ждать эвакуационных автобусов.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС нет непосредственного риска для ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.

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