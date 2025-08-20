Специалисты не исключают, что в этой истории присутствует российский след.

Компания Renault планирует начать изготавливать дроны для Украины, но по крайней мере часть работников против этого. Они заявили, что "не подписывались на производство оружия". Об этом сообщает издание BFMTV.

Журналисты ссылаются на менеджеров компании и представителей профсоюзов. В известной конфедерации профсоюзов Confédération Générale du Travail сообщают, что рабочие хотят отказаться от задания.

Эта организация имеет тесные связи с французскими левыми партиями, которые в свою очередь связывают с Россией. В частности, речь идет о "Непокоренной Франции", основателем которой является известный политик Жан-Люк Меланшон.

Видео дня

"То есть мы имеем не просто политический конфликт из-за взглядов, но и целенаправленную кампанию, которая происходит под российским влиянием", - отмечает в свою очередь военный портал Defense Express.

Определенную обеспокоенность вызывает и тот факт, что французская компания нанимает много работников из других стран, из-за чего украинцы и россияне могут работать в одном коллективе. Это может привести к спорам и даже конфликтам.

Несмотря на это, эксперты в целом довольно оптимистично смотрят в будущее. Они отмечают, что начало производства военной продукции почти решенный вопрос, поскольку государство выступает как крупнейший акционер компании Renault. Выпуск БПЛА могут начать на заводе в Словении.

Производство дронов - что известно

В июне стало известно, что Renault хочет открыть в Украине завод, который будет производить дроны. Предполагалось, что по крайней мере часть БПЛА передадут французской армии. Актуальности этому вопросу добавляет тот факт, что ранее в Министерстве обороны Франции заявили об отставании Парижа в сфере беспилотников.

Проблема давно стоит на повестке дня и французы пытаются ее решить. Напомним, недавно они создали зенитный дрон Gobi, способный сбивать "Шахеды".

Вас также могут заинтересовать новости: