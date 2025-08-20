Возглавил рейтинг испанский город Севилья.

Осень уже не за горами, и многие туристы, не успевшие или не желающие ехать в отпуск жарким летом, начинают готовиться в осенние путешествия.

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet подобрали лучшие направления в Европе для посещения осенью 2025 года, так же обосновав, чем именно они привлекательны в эту пору года.

"Прелесть осенних путешествий по Европе заключается в разнообразии предлагаемых впечатлений. Отправляйтесь на пляжи солнечных южных островов, прогуляйтесь по лесам, окрашенным в осенние тона, или пройдитесь по улицам крупных городов – и все это без летних толп. Осень также дарит некоторые из самых ярких вкусов континента: деликатесы сезона сбора урожая появляются на рынках и в меню, будь то деревенские итальянские траттории или высококлассные скандинавские рестораны. Одним словом, вы не ошибетесь", – заинтриговали авторы рейтинга.

10 лучших мест в Европе для посещения осенью 2025 года

Севилья, Испания – для городского отдыха. Тенерифе, Канарские острова, Испания – для солнца. Додеканес, Греция – для поездки на острова в последнюю минуту. Латвия – лучшие осенние цвета. Умбрия, Италия – для сезонных блюд. Черногория – для хайкинга. Копенгаген, Дания – лучшие рестораны с интересными блюдами. Шотландское нагорье – для наблюдения за дикой природой и осенними пейзажами. Мальта – идеальный вариант для сочетания отдыха на острове и в городе. Бургундия, Франция – для любителей вина и велосипедного спорта.

