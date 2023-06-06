По состоянию на 10: 00 эвакуированы уже 742 человека.

Около 80 населенных пунктов в зоне потенциального затопления и большинство из них - временно оккупированы врагом.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что главная задача сейчас максимально эвакуировать людей, "спасти от последствий очередного теракта империи зла", потому что Россия может только уничтожать.

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"Вода прибывает. Ситуация осложняются тем, что некоторые дороги размывает. Это делает невозможным проезд в отдельные населенные пункты. Эвакуационные группы ищут другие пути. По состоянию на 10:00 эвакуированы уже 742 человека", - отмечает Клименко.

По его словам, предоставляется помощь гражданам на освобожденной правобережной части Херсонщины. "Переживаем за наших людей, которые остались на временно оккупированной левобережной части региона, потому что для российских террористов жизнь не имеет никакой ценности", - отмечает министр.

Он подчеркнул, что "более глобальная угроза - ситуация на оккупированной врагом Запорожской АЭС". Он подчеркнул, что Россия должна уйти из ЗАЭС, потому что это вопрос безопасности не только Украины.

Россия взорвала Каховскую ГЭС

Утром 6 июня стало известно о подрыв дамбы Каховской ГЭС. Плотина получила серьезные повреждения, что привело к неконтролируемому выливанию воды из Каховского водохранилища. Это привело к подтоплению населенных пунктов вниз по Днепру, включая Херсон.

Президент Украины Владимир Зеленский уже собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал взрыв дамбы Каховской ГЭС экологической трагедией.

По данным "Укргидроэнерго" подорвана оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

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