Территориальный вопрос остается одним из главных камней преткновения между Украиной и РФ.

Во время саммита в Вашингтоне, который прошел 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры сравнили передачу Донбасса под контроль РФ с тем, если бы США пришлось отдать часть Флориды. Эта аналогия произвела сильное впечатление на президента США Дональда Трампа, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что в восточной Флориде расположено имение Мар-а-Лаго, которое принадлежит Трампу. Именно поэтому аргумент Зеленского и европейских лидеров впечатлил главу Вашингтона.

В издании напомнили, что Россия требует, чтобы украинские войска вышли из Луганской и Донецкой областей, в обмен на замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Тем не менее Зеленский неоднократно говорил о том, что не собирается отдавать часть украинской территории под контроль РФ.

В частности, во время общения с журналистами президент Украины подчеркнул, что украинские войска не выйдут из Донбасса, как того требует РФ. Он напомнил, что часть территории Украины были незаконно оккупированы Россией.

Трамп сказал Путину, что вопросы о территориях должны обсуждаться с Зеленским

Ранее издание Axios писало, что во время последнего телефонного звонка президент США Дональд Трамп сказал российскому диктатору Владимиру Путину, что территориальные вопросы должны обсуждаться напрямую с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также президент США добавил, что российскому лидеру стоит быть "реалистом".

Кроме того, собеседник издания заверил, что Путин во время разговора с Трампом допустил идею международных гарантий безопасности для Украины. Тем не менее он предложил включить в список гарантов Китай.

