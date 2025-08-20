Если бы США окончательно отменили поддержку Украины после ссоры Трампа с Зеленским, стратегическая ситуация для Украины была бы лучше в долгосрочной перспективе.

Неоднозначность и непоследовательность внешней политики Дональда Трампа, особенно в отношении российско-украинской войны, вероятно, является худшим вариантом из возможных. Об этом пишет международный обозреватель Financial Times (FT) Джанан Ганеш.

Он перечислил те качели, которые Трамп устроил Украине и всей Европе в течение года - от остановки помощи Украине и восхваления Путина полгода назад до согласия предоставить послевоенные гарантии Киеву и довольно доброжелательной встречи с Зеленским в Белом доме теперь. Трамп не показал себя надежным союзником для Европы, но и не перешел окончательно на сторону России.

Как отмечает Ганеш, многие люди воспринимают ситуацию под лозунгом "могло быть и хуже". Но сам журналист считает, что хуже как раз быть уже не может.

"Если бы Трамп четко и последовательно заявил, что он покидает Украину, а также Европу и НАТО, континент не имел бы другого выбора, кроме как можно быстрее стать военно самодостаточным. Если бы Трамп четко и последовательно заявил, что он стоит за демократическую Европу до смерти, проблем бы не было вообще", - пишет он.

Как отмечает журналист, худший из всех вариантов - это тот, который Трамп реализует сейчас. По мнению Ганеша, Трамп не помогает так как надо, но до сих пор сохраняет поддержку Европы на том уровне, который позволяет европейским лидерам оставаться спокойными и самодовольными, чувствуя за спиной какую ни какую, но все же поддержку США. И из-за этого Европа продолжает делать крайне недостаточно для укрепления собственной обороны и для поддержки Украины.

По мнению обозревателя, если бы США полностью отказались от поддержки Украины, Европе просто не осталось бы ничего другого, как предоставить Киеву все необходимое, чтобы Россия не пришла на их порог уже через несколько лет.

Свою мысль Ганеш иллюстрирует тем, как Европа реагировала на первые недели президентства Трампа и особенно на его ссору с Зеленским. Одним из наиболее показательных последствий этого стало то, что Германия значительно увеличила расходы на собственную оборону и на военную помощь Украине. Хотя еще год назад Берлин планировал сокращение этих расходов.

"Богатым и зрелым демократиям трудно проводить болезненные реформы, кроме как в кризисных ситуациях. Трамп держит Европу чуть дальше от этого", - резюмирует Ганеш, подчеркивая, что ситуация не "может быть хуже", а "она уже есть" такой.

