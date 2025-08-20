Этот город является спокойным и тихим.

В Великобритании есть самый маленький город страны, который расположен в живописном ландшафте Пембрукшира (Уэльс). Речь идет о Сент-Дейвидс с населением 1600 человек, а его площадь занимает 84 футбольных поля. Этот город больше напоминает очаровательную деревню, где туристы могут насладиться спокойным отдыхом, пишет Express.

"Его статус города определяется не размером, а значением. Кафедральный собор 12 века уже веками привлекает паломников. В Средневековье считалось, что два паломничества сюда равны одному в Рим, а три - путешествию в Иерусалим. Хотя Сент-Дейвидс на короткое время потерял официальное признание в 1886 году, королева Елизавета II восстановила его статус города в 1995 году", - рассказали в материале.

Как отмечают в издании, Сент-Дейвидс является местом, которое удивляет тех, кто сюда приезжает впервые. Посетителей ждут тихие улицы, магазины, небольшие галереи и кафе. Чтобы осмотреть основные достопримечательности пешком, вам понадобится всего четыре часа.

"Собор является главной достопримечательностью: это захватывающий шедевр 12 века с центральной башней высотой 35 метров, построенной в котловине, чтобы отпугивать викингов-разбойников, и гораздо более величественный, чем вы могли бы ожидать. Рядом находятся впечатляющие руины епископского дворца 14 века, которые напоминают о средневековом значении города", - добавляют в Express.

Также в нескольких минутах ходьбы от собора находится Пембрукширский прибрежный путь. Это часть тропы с драматическими морскими скалами, золотыми пляжами и дикой природой.

