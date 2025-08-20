Мужчина показал, как спокойно идет по дну пруда.

Из-за подрыва Каховской ГЭС сильно пострадала экология Украины. В частности такая катастрофа повлияла и на Днепропетровскую область, в этом регионе водоемы обмелели. В частности, один из мужчин опубликовал видео в соцсети и показал, как сейчас выглядит один из прудов в Днепропетровской области.

По его словам, он ходит по дну водоема, который ранее достигал размеров от 3 метров глубиной.

На видео можно увидеть полностью сухое дно водоема, а вместо воды потрескавшуюся землю. Далее видны остатки воды, что говорит о серьезном обмелении пруда.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Напомним, 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, в результате чего произошла одна из крупнейших техногенных катастроф за последние десятилетия. Из-за этого в зоне катастрофы оказалось 16 тысяч человек и примерно 80 населенных пунктов.

В то же время гидролог Оксана Коноваленко ответила, нужно ли восстанавливать Каховскую ГЭС. По ее словам, говорить об этом можно будет только после того, как украинские защитники будут полностью контролировать юг.

"Вполне возможно, что к тому времени, когда Украина полностью вернет контроль над югом, появятся новые требования к объемам водных запасов или технологии, которые позволят реализовать проект более экологично. Пока это остается открытым вопросом", - подчеркнула эксперт.

Также в The Guardian показали кадры из Каховского водохранилища. Через два года после катастрофы растения растут так густо, что приходится продираться через них.

"Кроме быстрого разрастания местной растительности, проросло до 40 миллиардов семян деревьев, что может привести к образованию крупнейшего пойменного леса в степной зоне Украины", - рассказал международный координатор организации "Реки без границ" Евгений Симонов.

