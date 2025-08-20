Пономарь УПЦ МП Порошенко, при котором защищали русский язык и разворовали армию, не имеет права сегодня указывать Украине, как вести переговоры, спекулируя терминами: "Армія. Мова. Віра". Об этом написал военный Алексей "Сталкер", назвав слова депутата цинизмом.

"Вчера Пётр Порошенко с трибуны Рады поучал, как надо вести переговоры о завершении войны и какую позицию должна занимать Украина. По его словам, всё должно базироваться на предвыборном слогане "сивочолого": "Армія. Мова. Віра". Цинизм слов "криголама" не имеет границ. Пономарь УПЦ МП Порошенко, при котором защищали русский язык и разворовали армию, не имеет никакого морального права указывать Украине, как вести переговоры", – пишет "Сталкер" и напоминает провалы нардепа во время его президентской каденции по каждому из пунктов его слогана.

Что касается "Армии", военный напомнил о скандалах с разворовыванием. В частности, он пишет о том, как кумовья Порошенко Свинарчуки через "Укроборонпром" поставляли контрабандные запчасти с наценкой 300%, а Порошенко это покрывал. Также проваленное строительство "стены" на Донбассе, где украли 1,3 млрд грн, игнорирование взрывов на складах боеприпасов (уничтожено 210 000 тонн или 40% запасов), блокирование разработки "Нептуна" и продажа техники с "Ленинской кузни" по завышенным ценам. Не обошёл "Сталкер" и тему Иловайска.

"Когда наших воинов расстреливали под Иловайском, а они умоляли о подкреплении, Порошенко в Киеве проводил военный парад с боевыми подразделениями. Призывы добровольцев "сивочолый" специально проигнорировал. Этим он дал возможность россиянам создать плацдарм для наступления на Украину", – добавил "Сталкер".

Что касается "Языка", военный отметил, что семья Порошенко общается на русском, сыновья-уклонисты в Лондоне посещают концерты российских рэперов и кричат "русские в городе!", носят одежду с надписью "Russia". Сваты – чиновники в России, а команда Порошенко, включая Алексея Гончаренко, защищает русский язык.

"Не дадим забрать родной язык, не дадим забрать родную культуру! Не дадим попирать наши ценности! Мы и наши дети говорили, говорим и будем говорить на русском!", – цитирует "Сталкер" соратника Порошенко Гончаренко.

Что касается "Веры", военный напомнил, что Порошенко был пономарём УПЦ МП, меценатом московской церкви, которую использовал для карьеры в правительствах Януковича и Азарова. Он также просил гражданство для олигарха Новинского, ссылаясь на поддержку УПЦ МП.

"Поэтому Порошенко лучше вообще не поднимать тему переговоров и территорий и не рассказывать что-то про армию, язык, веру. Потому что его ценностями много лет были разворованная армия, московская вера и русский язык. Порошенко и сегодня продолжает спекулировать на важных для украинцев темах, хотя годами этими темами торговал, заигрывая с Путиным. В частности, и из-за этого тоже последний решился на полномасштабное вторжение", – подвёл итог "Сталкер".

Как сообщалось, недавно Порошенко раскритиковали за выпячивание богатства, когда он появился перед военнослужащими в сверхдорогой одежде люкс-брендов.

