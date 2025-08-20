Путин может считать победителем себя, но на самом деле для Китая выгоды от этого саммита было даже больше.

Отсутствие быстрого соглашения о прекращении огня в Украине, что Дональд Трамп провозглашал едва ли не главной целью своей встречи с Владимиром Путиным, является именно тем, чего хочет Китай. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на мнения аналитиков.

"Отсутствие соглашения - это именно то, к чему стремился Китай. Пекин, по всем признакам, надеется, что война в Украине будет продолжаться бесконечно", - говорится в публикации.

Издание ссылается на предыдущие сообщения мировой прессы о том, что Китай не хочет поражения России, потому что тогда США сосредоточат все свое внимание на противодействии Китаю.

Кроме того, что встреча на Аляске не положила конец активным боевым действиям, она сыграла на руку Пекину еще и в другом аспекте.

"Для Пекина саммит на Аляске подтвердил его основное убеждение: мир - это сцена для переговоров великих держав относительно сфер влияния", - заявил в комментарии Newsweek Чарльз Бертон из пражского аналитического центра Sinopsis.

По мнению Бертона, саммит на Аляске стал "решающим прецедентом" перед предстоящей встречей Трампа с китайским руководством, на которой Китай "будет настаивать на значительных уступках в Восточной Азии". По его мнению, теперь Пекин, вероятно, будет требовать от США признания Северной Кореи как независимого государства.

Между тем сама КНДР тоже в плюсе от того, что, вместо немедленного прекращения огня в Украине, Трамп принял идею Путина начать обсуждение всеобъемлющего мирного соглашения, достижение которого многим обозревателям представляется маловероятным в близкой перспективе.

"Режим Кима, вероятно, доволен тем, что Соединенные Штаты дипломатически вовлечены в другие направления. Это даст Ким Чен Ыну больше времени для продолжения экспорта нестабильности, насилия и орудий смерти ради прибыли", - заявил в комментарии Newsweek президент и генеральный директор Комитета по правам человека в Северной Корее Грег Скарлатою.

Отмечается, что поставки россиянам оружия и тем более привлечение северокорейских солдат к боевым действиям в Украине принесло Пхеньяну значительные валютные прибыли.

"Россия также передает технологии вооружения на Север. Независимо от того, что Путин платит или обменивает, война в Украине стала настоящим процветанием для режима Кима", - говорится в публикации.

Политика Китая в отношении войны в Украине

Как писал УНИАН, в начале июля западные СМИ сообщили, что китайский министр иностранных дел Ван И в разговоре с главой дипломатии Европейского Союза Каей Каллас якобы заявил о недопустимости поражения России в войне.

Военный аналитик Мик Райан считает, что Китаю не нужно поражение не только России, но и Украины. Для Пекина на самом деле выгодна постоянная война в Украине, которая бесконечно отвлекает на себя ресурсы и внимание всего Запада, давая китайцам возможность свободно делать свои дела в Юго-Восточной Азии.

