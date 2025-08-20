Многие европейские и украинские чиновники подозревают, что Путин только пытается выиграть время.

Президент США Дональд Трамп и его администрация продолжают настаивать на том, что уже скоро может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Тем не менее глава Кремля не проявлял никакого интереса к встрече с украинским лидером на протяжении 3,5 лет полномасштабной войны, и не проявляет до сих пор.

В Axios рассказали, почему Трамп вряд ли сможет организовать встречу Зеленского и Путина, особенно в ближайшие несколько недель. На это есть сразу несколько причин.

Почему встреча Зеленского и Путина не состоится в ближайшее время

В издании напомнили, что 19 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Путин согласился на двухстороннюю встречу с Зеленским. Трамп же говорил о том, что хочет, чтобы этот саммит состоялся уже до конца августа.

Тем не менее министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заверил, что перед встречей лидеров Украины и РФ обязательно должен пройти саммит на более низком уровне. Это подчеркивает прежнюю позицию Москвы, согласно которой лидеры могут встретиться только для подписания соглашения, а мирные переговоры будут проходить между делегациями.

Кроме того, в издании отметили, что позиции сторон по ключевым вопросам гарантий безопасности и территориальных уступок далеки друг от друга. Даже если Зеленский и Путин встретятся в ближайшее время, маловероятно, что они заключат мирное соглашение.

Также в издании напомнили, что одной из главных целей Путина в Украине является смена режима, который он сможет контролировать. По данным украинских спецслужб, на Зеленского даже готовились покушения, которые курировала российская сторона.

Журналисты добавили, что многие европейские и украинские чиновники также подозревают, что Путин пытается выиграть время, делая вид, что он действительно хочет завершить войну. На самом деле российский диктатор только пытается убедить в этом Трампа.

В издании не исключают, что Путин даже может публично согласиться на встречу с Зеленским. Тем не менее не обойдется без дополнительных условий и затягивания даты проведения этого саммита.

Также в издании обратили внимание на то, что изначально Трамп хотел принять участие во встрече с Зеленским и Путиным. Позже он заверил, что сперва лидеры Украины и России должны встретиться один на один, после чего стоит перейти к трехстороннему саммиту.

В издании считают, что сам Путин мог настоять на встрече с Зеленским без Трампа. Причина может заключаться в том, что российскому диктатору будет проще отменить двухсторонний саммит.

Гарантии безопасности и территориальный вопрос

Другой немаловажной проблемой является то, что Украина и Россия имеют совершенно разные точки зрения по вопросу гарантий безопасности. Трамп говорил о том, что Европа может отправить свои войска в Украину после завершения боевых действий, в то время как Россия категорически отвергает присутствие военного контингента стран НАТО в Украине.

В издании подчеркнули, что и в вопросе территорий между Украиной и РФ существуют разногласия. Путин хочет, чтобы украинские войска вышли из Луганской и Донецкой областей, а линия фронта в Херсонской и Запорожской областях были заморожены. Украина же против территориальных уступок и признания захваченных регионов российскими.

Австрия предложила провести встречу Зеленского и Путина

Ранее премьер-министр Австрии Кристиан Штокер заявил, что его страна готова принять встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что такой саммит можно провести в Вене.

В канцелярии премьер-министра Австрии напомнили, что страна должна будет арестовать Путина, согласно ордеру, выданного Международным уголовным судом. Тем не менее это решение могут пересмотреть, если глава РФ согласится на встречу в Вене.

