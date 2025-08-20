Россия пытается выйти на такие переговоры, чтобы показать своим гражданам "хоть какие-то достижения" в войне против Украины.

Идея возможного обмена территориями между Украиной и РФ непонятна, поскольку ее невозможно реализовать.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак. "Предполагаю, что Зеленский сказал это исключительно для того, чтобы потянуть время и не вызвать обиду американского президента. Он сказал, что будет это обсуждать лично с Путиным. Когда эта встреча будет, будет ли она вообще - мы не знаем. А до этого времени ни о каких обменах речь идти не будет", - пояснил ситуацию экперт.

По его словам уже десятки раз говорилось о невозможности юридического, физического или военного обмена территориями. Ступак выразил мнение, что его вообще нельзя реализовать.

Он добавил, что Россия сейчас застряла на фронте и не имеет возможности осуществлять большие прорывы. Эксперт предположил, что возможно из-за этого Кремль и поднял вопрос обмена территорий с Украиной.

"Они уже год, как застряли возле Покровска. Да, есть ползучее наступление, есть продвижение, но огромных прорывов у них нет. Это морально давит на руководителей Кремля, и, возможно, именно это мотивирует их больше поднимать вопрос об отступлении Украины с определенных территорий, чтобы хоть как-то показать свои достижения за эти более 1200 дней войны", - добавил Ступак.

Обмен территориями между Украиной и РФ: что известно

Ранее журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Зеленский допустил возможный обмен территориями с Россией. Он отметил, что будет сложно переселить население и отменить конституционный запрет Украины на сдачу территории. Однако Зеленский сказал, что может рассмотреть "пропорциональный обмен".

В то же время Financial Times накануне писали, что заявления Трампа после встречи с Зеленским не свидетельствуют о том, что было достигнуто согласие по наиболее спорным деталям возможного урегулирования. В частности речь идет и о предложении Путина о том, чтобы Украина уступила России большее количество территорий в обмен на замораживание остальной части нынешней линии фронта

