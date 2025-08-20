Блогеры систематически нарушали закон.

Известную блогершу и новую участницу группы Kalush Orchestra Симбочку заблокировали в Instagram. Причиной стала систематическая реклама азартных игр. Об этом сообщает государственное агентство PlayCity в Telegram.

После совместного расследования PlayCity и Meta были обнаружены и заблокированы аккаунты, которые на свою многочисленную аудиторию рекламировали казино. Среди них и Симбочка, которая неоднократно публиковала подобный контент.

"На этот раз незаконную рекламу зафиксировали на новостных аккаунтах, у инфлюенсеров-тысячников, а также у Симбочки - блогера с миллионной аудиторией. На этих аккаунтах систематически рекламировали казино в Stories - показывали "легкие выигрыши" и оставляли активные ссылки", - говорится в сообщении PlayCity.

Видео дня

Агентство по случаю напомнило, что подобная реклама является нарушением политики соцсети и законодательства Украины. Этот контент относится к категории 21+, поэтому его можно рекламировать только для аудитории соответствующего возраста. При этом распространять разрешается только легальные лицензированные бренды. Также необходимо делать предупреждение о том, что подобные игры могут приводить к зависимости.

Сама же Симбочка отреагировала на блокировку довольно спокойно и заявила подписчикам о создании новой страницы. Кроме нее в список заблокированных аккаунтов попали еще семь блогеров.

Напомним, что недавно Симбочка попала в другой громкий скандал. Блогерша ударила по лицу парня, который сделал ей предложение во время концерта Kalush Orchestra.

Вас также могут заинтересовать новости: