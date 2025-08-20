Жителям популярных туристических стран давно надоели такие неразумные туристы.

Каждая страна имеет свои правила этикета и особенности законодательства, которые могут стать неожиданностью для туристов. Часто жители популярных туристических мест год за годом наблюдают, как все новые и новые иностранные гости повторяют одни и те же ошибки так, будто на границе их умышленно инструктируют, как быстрее попасть впросак.

На популярном форуме Reddit пользователи поделились собственными наблюдениями того, какие ошибки постоянно совершают туристы, когда приезжают в их страны.

Так, многие люди написали, что туристы часто очень недооценивают дикую природу, когда отправляются в пешие походы в незнакомой местности.

"Наша проблема, главным образом, заключается в раскрутке информации о направлениях в Норвегии в социальных сетях и интернете в целом. Туристы очень неподготовлены. Они недооценивают расстояние, даже если им говорят, что это столько-то десятков километров и столько-то часов обычно в одну сторону. Они недооценивают рельеф местности, погоду, то, как быстро она может меняться, свои навыки и сколько времени они тратят. Там они начинают блуждать в шортах, шлепанцах, дождевике и с селфи-палкой", - рассказывает житель Норвегии.

Однако один австриец рассказал о прямо противоположной ошибке, которую делают туристы в его стране: покупают очень дорогое снаряжение для похода с гидом по горной тропе, которая предназначена для несложных послеобеденных прогулок.

Другой автор призвал туристов, которые едут в северные страны, планировать на своем маршруте что-то еще кроме созерцания северного сияния.

"Это больше всего касается азиатских туристов. Такие вещи случаются не каждый день, и несколько облачных дней могут испортить все ваше путешествие. Есть и другие дела, которыми можно заняться", - предостерег он.

Еще один пользователь форума напомнил, что не везде в Европе валютой является евро. Почему-то многие туристы, особенно из Азии, этот момент не учитывают.

Автор из Нидерландов возмущаются тем, что иностранные туристы воспринимают фермерские поля с тюльпанами, как хорошее место для прогулки.

"Многочисленные знаки запрещают это делать, но туристы все равно это делают. Они просто ходят по ним и топчут все тюльпаны, нанося большой вред фермерам, которые посадили эти тюльпаны", - написал он.

Житель Финляндии рассказал, что в его стране много туристов приезжают на сезон сбора диких ягод в лесах, пользуясь местными законами, позволяющими любому свободно путешествовать по стране без ограничений на посещение заповедников или частных угодий. Однако туристы не знают, что одновременно в стране также действуют строгие правила разведения костра и установки палаток в лесах. Фактически это можно делать только в специально отведенных местах.

В Италии стандартом в ресторанной отрасли является брать отдельную плату за сам факт обслуживания - coperto. Однако для многих туристов это становится неожиданностью, рассказывает один из корреспондентов.

"[Туристы] паникуют из-за коперто (плата за обслуживание) в ресторанах. Нет, это не мошенничество. Нет, это не чаевые. Да, их платят все. Да, даже ты", - написал он.

Один голландец пожаловался на туристов, которые думают, что по велосипедным дорожкам можно ходить пешком.

Еще одна распространенная ошибка, о которой рассказывают авторы из разных стран - это питаться в ресторанах или заведениях фастфуда на главной туристической улице города.

"Просто пройдитесь оттуда примерно две минуты, и вы получите то же самое, но гораздо дешевле", - отмечает один из таких комментаторов.

