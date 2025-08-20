Когда-то на месте водоема был гранитный карьер.

В Николаевской области, всего в 90 км от областного центра, среди лесов спряталось озеро "Мальта" - место с прозрачной водой, дикой природой и живописными пейзажами.

Оно известно как Александровский гранитный карьер. О невероятной красоте локации рассказывают люди, которые ее посетили. По сути, это действительно затопленный гранитный карьер. Его глубина достигает 60 м, что делает водоем привлекательным для дайверов.

Из-за особенностей карьера дно здесь неровное: местами оно резко уходит вглубь, а кое-где отмель позволяет спокойно поплавать.

"Добыча гранита здесь давно прекратилась, карьер заброшен, а скальные стены поросли зеленью. Берега местами заболочены, а в воду местные жители запустили рыбу, превратив озеро еще и в популярное место для рыбалки", - рассказали путешественники.

Название "Мальта" окутано легендами. Существует как минимум две версии его происхождения. Согласно первой, на дальнем участке карьера образовался небольшой водопад, а на скалах буйно растет зелень и свисают лианы, напоминая экзотические пейзажи средиземноморской Мальты.

Вторая версия связана с легендарным одесским налетчиком Мишкой Япончиком. По преданию, в Вознесенском районе он избавлялся от своих конкурентов, топив их в неизвестном водоеме. А на вопрос о пропаже человека отвечал: "Да он же на Мальту уехал!"

Согласно информации ряда источников, особенность "Мальты" - отличная видимость под водой, от 10 до 25 м. Это делает озеро особенно популярным не только у дайверов, но и подводных фотографов. Здесь можно увидеть своеобразные "дороги", оставшиеся после работы карьерной техники. Постепенно вокруг озера обосновалась природа - выросли деревья, кустарники, травы. Позже в водоём запустили рыбу: карасей, окуней и бычков.

Недавно работники Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа во время проверки одной из общин Одесской области нашли место, которое поразило их мистической красотой. Это - источник "Мирное", который является гидрологическим памятником и объектом природно-заповедного фонда. Экологи рассказали, что среди засушливых степных пейзажей, этот источник образует каскадный водопад высотой до 1,5 м.

Происхождение источника связано с выходами подземных вод Причерноморской впадины, которые поднимаются на поверхность из-за особого рельефа.

