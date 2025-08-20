Православный праздник сегодня в народе прозвали Фаддеев день.

21 августа по новому церковному календарю в Украине чтят память апостола от 70-ти Фаддея. О жизни святого, какие обычаи связаны с этой датой, что можно и чего нельзя делать, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

21 августа по новому церковному календарю (по старому стилю это 3 сентября) православные вспоминают апостола от 70-ти Фаддея, ученика Иоанна Крестителя.

Фаддей жил в I веке в сирийской Эдессе. Как-то, услышав проповедь Иоанна Крестителя в Иерусалиме, Фаддей также уверовал, крестился в Иордане и вскоре стал одним из 70 апостолов Христа. После воскресения Иисуса святой отправился с проповедями в Сирию и Месопотамию, а у себя на родине основал два храма - в Эдессе и Вирите.

Благодаря проповедям Фаддея в христианскую веру обратилось немало людей, известно также, что апостол умел творить чудеса. По одним сведениям, он мирно скончался в Вирите (нынешний Бейрут), по другим - стал мучеником.

Какой православный праздник сегодня по новому стилю еще:

почитают мученицу Вассу и ее детей;

преподобного Авраамия Трудолюбивого, Печерского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю - 21 августа почитают чудотворца Мирона, Критского епископа, а также преподобного Григория, иконописца Печерского.

С какими молитвами обращаются в этот день, что нельзя делать сегодня

В молитвах к апостолу Фаддею обращаются с просьбами о помощи в трудных ситуациях, молятся о заступничестве, просят дать сил.

В народе праздник называют Фаддеев день. Дата совпадает со сбором яблок - как правило, фрукты принято собирать утром, чтобы они остыли за ночь, а затем сразу убирать их в темное место. Говорят, чем больше наберешь яблок, тем больше будет урожай в следующем году.

В этот же день традиционно сеют щавель - считается, что тогда он лучше приживается. День благоприятен для путешествий.

21 августа церковь, как и в другой день, предостерегает от злости, ругани, зависти, жадности, мести. Не следует отказывать в помощи нуждающимся, отчаиваться.

По народным поверьям, сегодня нужно воздержаться от крупных покупок и не сорить деньгами - иначе можно накликать бедность. Не стоит в этот день ходить в гости или приглашать гостей - к неприятностям и конфликтам.

Яблоки, собранные на Фаддея, нельзя вытирать полотенцем, чтобы не стереть восковый налет, иначе урожай быстро испортится. Вместо этого плоды нужно обсушить под навесом, а затем спрятать.

Приметы 21 августа

По приметам дня предсказывают, какой будет погода в ближайшие недели и осенью:

день выдался ясный - еще месяц будет тепло;

верхушки берез пожелтели - осень будет ранней:

береза начала желтеть снизу - бабье лето будет долгим.

Главной приметой дня считают рябину: если она усыпана ягодами, то осень будет дождливой.

