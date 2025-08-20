По словам экспертов, такой нарратив российский диктатор выстраивал годами.

Если российский диктатор Владимир Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, то он столкнется лицом к лицу с человеком, которого критиковал как нелегитимного лидера и марионетку в течение 3,5 лет, пишет The Wall Street Journal.

"Прямые переговоры с Зеленским будут противоречить нарративу, который Путин тщательно выстроил и продавал россиянам, пытаясь оправдать свое вторжение в Украину в 2022 году: что война является частью более широкого конфликта с Западом, в котором Зеленский и его страна являются лишь пешками", - отмечают обозреватели издания.

В материале говорится о том, что призыв президента США Дональда Трампа к встрече ставит Путина в затруднительное положение. Если российский лидер откажет, то может разозлить Трампа, который уже угрожал ему новыми санкциями. Однако эта встреча может повредить его политическому имиджу среди элиты РФ и общества.

"Согласие Путина на встречу с Зеленским, вероятно, не будет быстрым или легким. Он неоднократно называл украинского лидера слугой Запада и настаивал на том, что перед встречей двух лидеров должны быть решены различные сложные вопросы. Он также поставил под сомнение легитимность Зеленского после того, как тот продлил свой мандат сверх обычного пятилетнего срока, ссылаясь на проблемы с проведением выборов во время войны. Путин поставил под сомнение его полномочия подписывать любые мирные соглашения", - подчеркнули в WSJ.

В то же время, как говорят авторы публикации, проблемы проведения таких переговоров связаны не только с Зеленским. По мнению аналитиков, Путин рассматривает войну в Украине как часть более широкой российской кампании по пересмотру жалоб, которые РФ испытывает с конца холодной войны.

"Для Путина это гораздо более широкое противостояние с Западом. А Украина является полем битвы между Россией и Западом. По мнению Путина, Зеленский не является игроком. То, что украинцы вообще воюют, объясняется поддержкой Запада", - отметила старший научный сотрудник Центра Карнеги "Россия-Евразия" Татьяна Становая.

Также аналитики утверждают, что в конце концов Путин, скорее всего, обойдет идею встречи, не отказываясь от нее прямо, ведь это стратегия, которую он ранее применял в ответ на призывы к прекращению огня.

Встреча Зеленского и Путина - последние новости

Ранее народный депутат Украины Федор Вениславский рассказал, когда может состояться встреча Зеленского и Путина. По его словам, она состоится в очень краткосрочной перспективе, до конца месяца.

Также политик объяснил изменение позиции украинской власти относительно возможных прямых переговоров между Украиной и РФ:

"Мы также с вами реалисты и видим, как меняется международная реакция на войну. И как наши партнеры понимают, что необходимо остановить убийства. Поэтому здесь должна быть оценка тех приоритетов, которые на данном политическом этапе развития войны являются наиболее уместными... Эта встреча неизбежна, как бы мы ни оценивали преступность и теоретичность режима РФ".

В то же время в The New York Times писали, что Путин даже не произносит имени Зеленского, поэтому шансы на встречу между лидерами низкие. В издании считают, что такие переговоры могут иметь политические риски, поскольку Кремль дал понять, что встреча с Зеленским будет "недостойной" российского диктатора.

