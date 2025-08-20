Отдельно депутаты предусмотрели решение для поддержки ВПЛ в части обеспечения жильем.

Верховная Рада приняла изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год, увеличив расходы на 40 миллиардов гривень.

Как сообщила председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа, за принятие законопроекта в целом проголосовали 229 депутатов.

Она отметила, что принятый закон касается преимущественно невоенных расходов.

Среди основных статей, на которые предлагается увеличить расходы:

+25,5 млрд грн - пополнение резервного фонда госбюджета (непредвиденные военные и гуманитарные расходы), из них 8 млрд грн могут быть направлены для поддержки "Укрзализныци";

+4,3 млрд грн для Минцифры (из которых 1,4 млрд грн - новая программа Минцифры для закупки специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях; 2,8 млрд грн - гранты на развитие производства в сфере defense tech);

+4,6 млрд грн - питание учащихся начальных классов во всех областях и 5-11 классов на прифронтовых территориях;

+3,2 млрд грн - закупка лекарственных средств для лечения за счет государства пациентов с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами, редкими орфанными заболеваниями, гемофилией и др;

+1,5 млрд грн - субвенция местным бюджетам для развития сети военных лицеев, которые обеспечивают патриотическое воспитание детей;

+1,2 млрд грн - поддержка ветеранов войны и их семей (выплата денежной помощи и компенсации по страховым полисам).

Пидласа отметила, что отдельно предусмотрели решение для поддержки ВПЛ - в частности 1 млрд грн перераспределили на строительство нового жилья или реконструкцию помещений для проживания ВПЛ. Также предусмотрена возможность использования органами местного самоуправления свободных остатков средств на счетах для приобретения жилья или предоставления кредитов на жилье для ВПЛ

"Эти дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других невоенных расходов на 36,7 млрд грн (из которых 33,6 млрд грн - это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправления зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд грн)", - пояснила депутат.

31 июля президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении бюджета в этом году на 412 млрд грн на военные нужды. Из этих средств 115 млрд грн предусмотрено на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны, 216 млрд грн - на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов, остальные - на другие нужды войска.

Среди источников покрытия увеличенных расходов - привлечение средств от ОВГЗ, перевыполнение собственных доходов бюджета, уменьшение расходов на погашение ОВГЗ и уменьшение расходов на обслуживание за счет курса валют и реструктуризации.

