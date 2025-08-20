В перечне есть пикси с боковым пробором.

Звездные стилисты назвали самые подходящие, модные и эффектные короткие стрижки для женщин старше 40 лет. Как пишет журнал Parade, они доказывают: решительный "большой срез" вовсе не страшен.

С возрастом волосы меняются, и это нормально, даже если иногда такие перемены кажутся неудобными. Пряди становятся тоньше, текстура может меняться от шелковистой до жесткой, а рост замедляется, что делает длинные и тяжелые прически менее удобными. Здесь на помощь приходят короткие стрижки. Речь не о том, чтобы "сдаваться" с волосами, а о том, чтобы использовать их возможности на максимум. Хорошо подобранная короткая стрижка придаст мгновенную форму и объем там, где волосы кажутся плоскими или безжизненными, а также выгодно подчеркнет ваши черты лица.

Вот какие стрижки назвали стилисты:

Пикси с боковым пробором. Если волосы теряют объем или редеют, глубокий боковой пробор способен полностью преобразить образ. Он помогает подчеркнуть линии лба и скул, мгновенно освежая лицо. Для тонких волос это добавляет нужный объем, а более длинные пряди у висков и мягко оформленная затылочная зона сохраняют естественную форму. Для укладки используйте спрей для объема у корней, немного крема или воска для челки и легкий лак для фиксации без склеивания. Итог - современный, стильный и легкий образ.

Прямой боб. Если хочется "обновить" волосы, но сохранить четкие линии, прямой боб станет отличным решением. В отличие от сильно текстурированных стрижек, он опирается на ровную линию низа, которая точно обрамляет лицо, особенно для круглой или овальной формы. Секрет - увлажненные, блестящие волосы. Используйте шампунь против пушистости и маску для сияния, сушите феном с круглой щеткой, выпрямляйте концы утюжком и завершите питательным маслом для зеркального блеска.

Волчий срез. Это сочетание дерзости и свободы благодаря рваной текстуре. Он выглядит эффектно и современно. Для укладки делайте акцент на движение: распределяйте пальцами легкий помад или текстурирующую пасту. Для дополнительной текстуры можно смешать крем для укладки с текстурирующей пудрой, чтобы создать мягкий подвижный эффект. При сушке феном аккуратно расчесывайте жесткие пряди для плавного силуэта. Завершите спреем для текстуры, чтобы сохранить живой вид, подчеркивающий индивидуальность стрижки.

Итальянский боб. Немного ниже линии челюсти, с мягкими изгибами или естественными волнами - итальянский боб станет вашим стильным выбором, если хочется сочетать элегантность и непринужденность. Он добавляет ширины на уровне скул, не удлиняя лицо, а уникальная форма позволяет волосам естественно подчеркивать текстуру и движение. Для укладки достаточно слегка подсушить феном с круглой щеткой или высушить естественным образом, приподнимая локоны диффузором. Закрепите результат пенкой для волн, чтобы волосы выглядели блестящими, увлажненными и свежими весь день.

Текстурированный кроп. Текстурированный кроп создается за счет объема и движения у макушки, что делает силуэт живым. Стилист Миа Сантьяго формирует стрижку мягкими слоями, смягчающими линии лба и челюсти, и добавляет объем с помощью легких волн или изгибов - это помогает скрыть редеющие участки. Челка формируется при помощи круглой щетки: сначала вверх и назад, затем набок, создавая плавный эффект. Легкий спрей вдоль линии роста волос заполняет пробелы и подчеркивает контур лица, делая стрижку более густой и динамичной.

Воздушная челка. Небольшие изменения дают большой эффект, и воздушная челка - пример этого. Она легко обрамляет глаза, оставляя лицо открытым. Важно избегать тяжести у висков, чтобы челка выглядела современной. Для зрелых женщин это способ скрыть неровную линию роста волос или смягчить морщины на лбу, не пряча черты лица. Для укладки нанесите спрей для объема на влажные волосы, сушите феном вверх для движения, а кончики слегка обработайте мягким текстурирующим воском, чтобы пряди разделялись и ложились естественно.

Кудрявый шег. Кудрявый шег использует естественную текстуру, превращая волны и кудри в мягкую округлую форму с объемом и живостью. Стилист Ван Хонг отмечает, что стрижка "создает объем именно там, где нужно", без тяжести или плоскости, что особенно важно для слегка редеющих волос. Длина оптимальна: лицо приподнято, а рисунок локонов сохраняется. Для выделения кудрей нанесите крем для завивки на влажные волосы и высушите с диффузором, чтобы каждый локон оставался четким, мягким и приятным на ощупь.

