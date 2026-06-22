Китай планирует удвоить закупки запрещенного российского газа, – Reuters

Единственным покупателем газа, добываемого в рамках проекта "Арктик СПГ-2", является Пекин.

Китай готовит второй импортный терминал для обработки грузов сжиженного природного газа из российского проекта "Арктик СПГ-2", на который наложены санкции. Маршрут, который до сих пор работал с единственным терминалом, будет расширен к октябрю, сообщают источники Reuters.

Недавно построенный СПГ-терминал Лонгкоу в провинции Шаньдун на востоке Китая, который готовится к приему грузов "Арктик СПГ-2", принадлежит государственному трубопроводному гиганту PipeChina. Российский арктический проект стоит не менее 21 миллиарда долларов и находится под жесткими санкциями. Он рассчитан на производство 19,8 миллиона тонн СПГ в год.

Китай, единственный известный покупатель подсанкционных грузов "Арктик СПГ-2", с августа 2025 года получал поставки через терминал PipeChina Бэйхай в Гуанси. С тех пор сюда поступило 41 груз, или 2,6 миллиона тонн запрещенного СПГ.

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Российская компания "Новатэк", которой принадлежит "Арктик СПГ-2", снизила цены на грузовые перевозки на 30–40% с августа 2025 года, чтобы привлечь китайских покупателей, несмотря на санкции.

Китай – крупнейший в мире импортер СПГ, который в прошлом году закупил у России 7,57 миллиона тонн газа. Пекину нужен дополнительный терминал для приема большего количества газа, подпадающего под санкции. Новый терминал Лонгкоу в прибрежном городе Яньтай имеет годовую мощность приема 5 миллионов тонн по сравнению с 6 миллионами тонн в Бэйхае.

Экономика России – главные новости

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В то же время из-за украинских "санкций" Россию охватывает топливный кризис. Топлива не хватает уже более чем в 50 регионах РФ. На некоторых АЗС не наливают бензин в канистры – только до полного бака. По оценкам аналитиков, Россию ждет скачок инфляции.

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