Косянчук не исключает подобный вариант развития событий.

Возможная остановка поставок нефтепродуктов из Беларуси в Украину станет серьезным ударом для нашей страны.

Такое мнение высказал эксперт по нефтепродуктам Леонид Косянчук в эфире 24 канала.

Ранее с подобными угрозами выступил Александр Лукашенко - самопровозглашенный президент Беларуси. По словам Косянчука, такой вариант возможен в случае полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Тогда Беларусь как государство, которое находится на стороне России, приостановит поставки в Украину. Это будет достаточно серьезно, ведь будет острый дефицит топлива", - спрогнозировал эксперт.

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По его данным, половина потребления отечественного рынка нефтепродуктов производится в Беларуси. На его замещение потребуется определенное время.

"Требуется 1-2 месяца. В то же время этот период нужно как-то прожить. И я не говорю о цене, я говорю об отсутствии топлива", - добавил Косянчук.

В то же время эксперт предполагает, что власти соседней республики вряд ли смогут единолично приостановить поставки нефтепродуктов.

Что этому предшествовало

Как известно, 7 февраля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Украиной и Россией Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.

Также Лукашенко сказал, что белорусская армия будет действовать так же, как российская, если Украина "начнет войну против Донбасса".

На заявление Лукашенко жестко ответил президент Украины Владимир Зеленский.