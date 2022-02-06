По его словам, это будут совместные действия двух армий.

Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия будет действовать так же, как российская, если Украина "начнет войну против Донбасса".

Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

"Если они начнут воевать против нас или против России, значит и мы будем воевать, защищая себя", - заявил Лукашенко.

На вопрос Соловьева о том, как будет действовать армия Беларуси в случае военных действий против Донбасса, он сказал: "Точно так, как российская".

Читайте такжеПрезидент Чехии выступил против отправки войск НАТО в Украину: Кулеба ответилТакже Лукашенко подтвердил, что это будут совместные действия двух армий.

"Мы тут шутки шутим на южной границе сегодня?" - сказал он.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского "безголовым".

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