Известный украинский телеведущий откровенно рассказал о размере пенсии во время войны

Николай Луценко также вспомнил, какими были выплаты раньше.

Известный украинский актер и журналист Николай Луценко, который много лет вел программу о погоде и сейчас вернулся к работе, рассказал о размере своей пенсии.

По словам 75-летнего мужчины, раньше у него были неплохие выплаты, однако после инфляции эта сумма резко уменьшилась.

"Пенсия у меня наполовину иссякла. Инфляция. Я в 2014 году выходил на пенсию – у меня была очень неплохая пенсия. Ближе к максимуму, примерно 26 000 гривень", – признался Николай Николаевич в интервью "РБК-Украина Life".

Луценко не стал называть точную сумму, которую получает сейчас ежемесячно. Однако ведущий подчеркнул, что из-за полномасштабной войны у многих украинцев похожая ситуация с пенсией.

"Это так. Это объективно. У всех так. Это просто состояние нашей экономики. Особенно сейчас, когда война, но постоянно платят, даже индексацию делают – это не так просто", – добавил мужчина.

Луценко также рассказал, что у него есть сбережения, ведь "финансовая подушка", по его словам, обязательна для его возраста.

Напомним, ранее Иво Бобул эмоционально высказался о размере своей пенсии. Артист подчеркнул, что он недоволен выплатами.

