По словам священника, еду для поминок можно заказать даже в ресторане, ведь главное – память о покойном.

Вскоре после Пасхи начинается поминальная неделя, а значит – время посетить могилы умерших близких и родственников. При этом как в этот период, так и в годовщину смерти человека у нас принято готовить особые блюда, чтобы за столом вспомнить и помолиться за усопших. В то же время у многих людей могут возникать сомнения относительно выбора меню и количества блюд на этот день.

Ранее мы писали, когда Красная горка и Радоница в 2026 году, а священник ПЦУ, богослов и религиозный обозреватель Иван Петрущак объяснил в комментарии УНИАН, сколько конфет и печенья кладут на поминки, какие еще блюда стоит готовить и от чего лучше отказаться.

Что несут на поминки 1 год и 40 дней – есть ли разница

Главным и обязательным блюдом на поминальном столе, по словам священника, остается кутья, или коливо – отварное зерно пшеницы или риса с медом, маком и орехами.

Часто на блюде выкладывают крест из изюма или сухофруктов, а также освящают его в церкви – как объяснил отец Иван, это должно напоминать о чуде великомученика Феодора Тирона, который помог верующим избежать оскверненной пищи.

Далее он указал особые дни для поминовения, согласно церковному уставу: это третий, девятый и сороковой день после смерти, а также годовщина. И хотя существенной разницы между тем, что готовят на поминки 40 дней и на 1 год, нет, священник уточнил, о чем нужно помнить во время трапезы:

"Главное – это молитва за душу покойного, его молитвенное поминовение, а также общение о нем за общей трапезой с акцентом на его добрые дела".

То есть готовить на все дни можно одно и то же – главное, не слишком много.

По сколько конфет раздают на поминки

Также он коснулся традиции раздавать конфеты или другие сладости на поминки. По его словам, этот обычай происходит от древней практики милостыни для бедных и нуждающихся.

Соответственно, Церковь не устанавливает ни того, что раздают на поминки 1 года, ни в каком количестве, поскольку это является формой личного пожертвования. "Важно не то, сколько раздали, а чтобы те, кто получил угощение, помолились за умершего: "Помяни, Господи, почившего раба Твоего..."", – подытожил он.

Что готовят на поминки – есть ли какие-то нежелательные блюда

Как подчеркнул священник, церковные источники не содержат четкого перечня того, что можно, а что нельзя готовить на поминки. Исключением являются лишь случаи, когда день поминовения приходится на пост – тогда следует соблюдать общие постные правила.

Вместе с тем он подчеркнул, что поминки не должны превращаться в банкет. Церковь, по его словам, призывает избегать чрезмерного застолья и употребления алкоголя, поскольку смысл такой трапезы заключается не в еде, а в духовной памяти об умершем:

"Поминки – это продолжение "агап" (трапез любви), где еда является лишь подкреплением для тех, кто молился за умершего".

То есть символизм таких трапез – это своеобразное "последнее угощение" от умершего с просьбой о молитве.

Можно ли родственникам готовить еду

Отдельно отец Иван прокомментировал распространенное поверье, которое якобы объясняет, почему родственникам нельзя готовить на поминки. Такой запрет, по его словам, не имеет никакого отношения к официальному церковному учению и скорее напоминает "народное суеверие" вроде того, что нельзя выходить с кладбища через другие ворота, чем те, в которые вы вошли.

При этом он отметил, что поминальную трапезу часто готовят в заведениях общественного питания или вместе с ближайшими родственниками покойного. Все это допустимо, поскольку "с точки зрения Церкви, главное условие – чтобы поминовение было от чистого сердца и с искренним желанием "принести жертву" за упокой души".

справка Иван Петрущак Священник ПЦУ, богослов, религиозный обозреватель Иван Петрущак - священник Православной Церкви Украины, ведет информационную борьбу в медиапространстве против РПЦ и ее имперской идеологии, выступает за духовную независимость Украины и поддерживает единство украинского православия, пишет аналитические материалы для СМИ. Учился в Киевской православной богословской академии, магистр богословия. Ведет воскресную школу в селе Рославичи и там проводит богослужения.

