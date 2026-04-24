Мы – партнёр, а не третья страна: Украина и ЕС договариваются об изменении механизма СВАМ

Европейская Комиссия допустила ошибки в расчетах влияния механизма CBAM на Украину, что уже подтвердили результаты первого квартала 2026 года. Поэтому необходимо пересмотреть действие этого механизма для нашей страны – учитывая, что мы не третья страна, а партнер ЕС. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Тарас Качка во время бизнес-саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

По его словам, стороны уже обсуждают возможные решения для исправления ситуации. "Мы способны найти взаимопонимание относительно того, как исправить что-то техническое, что привело к этой ошибке", – отметил он после переговоров с представителями Европейской Комиссии.

Более жестко ситуацию оценил министр экономики Алексей Соболев. Он заявил, что взаимодействие с ЕС по поводу CBAM выглядело "странным", поскольку предыдущие предостережения Украины относительно негативных последствий не были учтены. По его словам, ЕС ранее не ожидал значительного влияния механизма, однако на практике он оказался значительно сильнее.

Видео дня

В частности, по оценкам украинской стороны, потери экспорта в металлургии в первом квартале 2026 года составили от 17% до 93% в зависимости от сектора.

Качка подчеркнул, что проблема носит более широкий характер и связана с подходом ЕС к Украине. "Европейская Комиссия должна относиться к Украине как к части собственного рынка, а не как к третьей стране", – отметил он, напомнив о статусе Украины как кандидата на вступление в ЕС и действии Соглашения об ассоциации.

Стороны договорились ускорить техническую работу по верификации выбросов и вынести вопрос на политический уровень. В Киеве подчеркивают, что необходимо оперативно исправить ошибки в применении механизма, чтобы избежать дальнейших потерь для украинской промышленности и сохранить доверие между Украиной и ЕС.

Как известно, Еврокомиссия не предусмотрела исключения для Украины в механизме экопошлины CBAM, несмотря на то, что мы имеем на него право по статье "форс-мажор". В ЕК заявили, что влияние CBAM на украинскую экономику будет "минимальным". Но эти оценки оторваны от реальности: на самом деле, из-за экопошлины CBAM Украина потеряет 5% ВВП уже в 2026 году. В целом прогноз на этот год – минус 4,8% экономики, падение экспорта в ЕС на 7,8% и просадка перерабатывающей промышленности на 13,1%. Давление ощущается уже сейчас: экспорт длинномерного проката в ЕС упал на 60%, труб – на 44%. Завод АрселорМиттал Кривой Рог уже закрыл два своих предприятия: без работы остались более трех тысяч человек.