Обезьяна напала на американского моряка, направлявшегося на разминирование Ормузского пролива

Американского моряка, который направлялся в Ормузский пролив для участия в операции по разминированию, эвакуировали после нападения обезьяны. Как пишет The Independent, инцидент произошел во время остановки на Пхукете.

По словам представителя Седьмого флота ВМС США, моряку была оказана медицинская помощь, после чего его доставили в Японию для дальнейшего лечения. При этом инцидент не повлиял на выполнение оперативных задач. Один из военных на условиях анонимности отметил, что "случаются странные вещи", и назвал ситуацию "непредсказуемой".

Обстоятельства нападения и вид обезьяны не уточняются, однако известно, что в Таиланде распространены макаки, которые иногда могут быть агрессивными по отношению к людям.

Видео дня

Пострадавший моряк, по данным СМИ, служил на корабле USS Chief и входил в состав группы из примерно 84 военных на двух судах, направлявшихся к Ормузскому проливу для выполнения задач по противоминной борьбе. После инцидента его доставили на базу в Сасебо.

Отмечается, что после начала войны между США и Ираном Тегеран разместил мины на стратегически важном нефтяном маршруте, который в значительной степени остается закрытым. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские тральщики уже занимаются расчисткой пролива, а также получили приказ открывать огонь по иранским малым судам, которые могут устанавливать мины.

По оценкам американских чиновников, Иран не ведет точного учета установленных мин, поэтому их полное обезвреживание может занять до шести месяцев. Ситуация остается неопределенной на фоне сложных переговоров между сторонами.

"Между тем из-за блокирования пролива резко выросли цены на нефть, что уже привело к подорожанию топлива и отмене части авиарейсов. Эксперты предупреждают: длительное закрытие Ормузского пролива может вызвать глобальный экономический кризис", – пишет The Independent.

Нападения животных на людей

