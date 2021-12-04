Глава МИД страны говорит, что Евросоюз может навсегда потерять Беларусь.

Беларусь из-за санкций Европейского Союза может потерять свою государственность.

Об этом заявил представитель режима Александра Лукашенко - глава МИД республики Владимир Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", опубликованном на сайте ведомства.

Чиновник утверждает, что якобы не все в ЕС согласны с утверждением санкций против Беларуси. Против них, по его словам, выступают "здравомыслящие коллеги".

"Потому что в конечном итоге никто не окажется в выигрыше. Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось, а Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", - заявил Макей.

Санкции против Беларуси

На днях Минфин США одобрил очередной пакет санкций против Беларуси, в частности, против сына Лукашенко – Дмитрия Лукашенко и ряда белорусских компаний.

Вслед за Вашингтоном пакет санкций ввел и ЕС. Под европейские санкции попали 17 граждан Беларуси и 11 компаний (в том числе, авиакомпания "Белавиа", "Беларусьнефть", "ГродноАзот" и туристическое агентство "Центркурорт").

Также против Беларуси ввела новые санкции и Великобритания. Под них попали, в частности, пропагандист Григорий Азаренок и спецкорреспондент "СБ. Беларусь сегодня" Людмила Гладкая, которая на камеру "опрашивала" протестующих, задержанных силовиками.

Санкции против Беларуси вводятся после масштабных репрессий против оппозиции и граждан страны, не согласных с результатами президентских выборов 2020 года. Причиной новых ограничений против республики стал миграционный кризис на ее границе со странами Евросоюза, развязанный режимом Лукашенко.

Автор: Виолетта Орлова