Какую спичку нужно переместить, чтобы исправить ошибку: быстрый тест на IQ

На эту задачку мы выделили всего 11 секунд.

Разнообразные ребусы, загадки или оптические иллюзии – это те задачки, которые каждый из нас решал хотя бы раз в жизни. Особой популярностью в сети пользуются головоломки со спичками.

Эти задачки любят люди разного возраста. Решать их не только весело, но и очень полезно, ведь тренируются такие полезные навыки, как логическое и критическое мышление, пространственное воображение, креативность и т. д. Такие головоломки учат вас смотреть на проблему под разными углами, чтобы найти наиболее оптимальное решение.

УНИАН создал для своих читателей новую увлекательную головоломку. На изображении ниже вы увидите математическое равенство 4-4=7. В нем есть ошибка, которую вам нужно исправить. Для этого вы можете переставить только одну спичку.

Кажется просто, не так ли? Но не спешите с выводами, ведь часто такие задачки загоняют в тупик даже самых сообразительных.

Еще больше усложняет задачу ограничение по времени. Вам нужно найти ответ на головоломку всего за 11 секунд.

Готовы продемонстрировать свои способности? Тогда включайте таймер и приступайте к заданию.

Время пошло!

Что ж, 11 секунд, которые мы отвели на решение этой головоломки, подошли к концу. Вы смогли найти ответ за это время? Если вы справились, можете себе поаплодировать.

На самом деле ключ к таким задачкам заключается в том, чтобы воспринимать такие равенства не как набор чисел и знаков, а как конструктор, где каждую отдельную спичку можно переставлять любым образом.

Ответ на головоломку:

Проверьте свою логику в еще одной головоломке со спичками. У вас будет всего 9 секунд, чтобы исправить ошибку в математическом равенстве. Для этого можно переставить только одну спичку.

Или же можете попробовать решить головоломку, где нужно переставить целых три спички. На ответ у вас будет 20 секунд.

