Для населения продолжают действовать ограничения поставок электроэнергии из-за ударов РФ.

В субботу, 15 ноября, в течение всех суток для бытовых потребителей будут действовать почасовые графики подачи электроэнергии в большинстве регионов Украины. Об этом сообщает Укрэнерго.

Причины введения отключений остаются неизменными - речь идет о массированных российских ракетно-дронных атаках на критическую инфраструктуру.

Согласно плану, выключать свет в домах украинцев будут от 1,5 до 3,5 очередей.

Также в течение всей субботы для промышленных потребителей будут действовать ограничения мощности.

Энергетики предупреждают, что в случае новых ударов графики отключения света могут меняться из-за необходимости оперативно балансировать систему.

В то же время в Укрэнерго напомнили, что разумное и экономное потребление электроэнергии может уберечь от дополнительных отключений.

Отключение света в Украине

Стабилизационные отключения действуют по графикам, в отличие от аварийных, которые вводят во время критических моментов для энергосети, как последствия массированных ракетных обстрелов оккупантов. Графики отключений в определенном регионе Украины можно оперативно просмотреть в интернете.

Энергетики иногда вынуждены работать 24/7 для обеспечения населения светом, поэтому в таких условиях минимальная дополнительная нагрузка на энергосистему может быть лишней. Так, глава Укрэнерго Виталий Зайченко призвал население не перегружать сеть за счет включения кондиционеров и обогревателей, а надевать дополнительный свитер, чтобы не мерзнуть.

