Раньше много топлива в Украину поставляли из России и Беларуси, но с началом полномасштабного вторжения все изменилось. Сейчас наша страна его импортирует из стран Европы.

Директор ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Владимир Бычков заверил, что в Украине не будет дефицита топливо, мы его будем ввозить из европейских стран. В эфире "1+1" он пояснил, что ценообразование будет зависеть от мировых цен на бензин и дизель.

"Пока мы не видим на ближайшее время, что топливо будет расти. Я надеюсь, что цены на него в феврале будут еще ниже, будут падать", — говорит эксперт.

Также Бычков рассказал, откуда на сегодня Украина поставляет топливо после отказа от российского и беларуского. Это Польша, Румыния, Литва, Болгария, Словакия, Греция, Турция.

Видео дня

Запрет ЕС на российские нефтепродукты

Европейский союз ввел запрет на российское дизельное топливо и другие продукты нефтепереработки. Решение должно снизить энергетическую зависимость от Российской Федерации.

Дизельное топливо играет ключевую роль в экономике, поскольку оно используется для автомобилей, грузовиков, перевозящих товары, сельскохозяйственного оборудования и заводского оборудования.

Напомним, 4 февраля 2023-го года Совет ЕС утвердил "потолок" цен на российское дизтопливо на уровне $100 за баррель.

Вас также могут заинтересовать новости: