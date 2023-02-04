Предельные цены на российские нефтепродукты вступят в силу с 5 февраля. Для ряда случаев будет действовать переходный период в 55 дней.

Совет ЕС 4 февраля утвердил потолок цен на нефтепродукты, которые произведены в России или экспортируются оттуда.

Как сообщается на сайте Совета ЕС, сегодня принято решение установить две предельные цены. Одна из них применима к нефтепродуктам, которые дороже сырой нефти, например, к дизельному топливу; а другая - для продуктов дешевле, таких как мазут. Напомним, потолок цен на российскую нефть составляет $60 за баррель.

Таким образом российские нефтепродукты, которые стоят дешевле сырой нефти, могут продаваться по цене не более 45 долларов США за баррель. А для дизтоплива и других нефтепродуктов, которые стоят дороже сырой нефти, потолок цен установлен на уровне 100 долларов США за баррель.

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Ограничение цен вступит в силу с 5 февраля 2023 года. Если же цена закупки российских нефтепродуктов будет выше установленных пределов, компаниям будет запрещено перевозить их морским транспортом в третьи страны; а также оказывать техническую или финансовую помощь, предоставлять посреднические услуги или финансирование, связанные с перевозкой такой продукции.

"Переходный период в 55 дней предусмотрен для тех судов, перевозящих российские нефтепродукты, которые были закуплены и погружены на судно до 5 февраля 2023 года и выгружены до 1 апреля 2023 года", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в середине марта Совет ЕС вернется к пересмотру механизма ограничения цен на сырую нефть, и пересмотр будет проводиться регулярно каждые два месяца.

Санкции против российской нефти и нефтепродуктов

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции ЕС против России. Они предусматривают запрет на экспорт российской нефти, если ее цена будет выше установленного "потолка".

В начале декабря Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Потолок цен означает, что с 5 декабря страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти по морю, только в том случае, если ее закупили по установленной предельной цене или ниже.

Также, с 5 февраля 2023 года вступает в силу эмбарго на российские нефтепродукты, такие, как дизельное топливо и мазут. Страны "Большой семерки" следом за ЕС также вводят ценовые ограничения на поставки российского топлива.

Однако, накануне сегодняшнего решения Совета ЕС издание Bloomberg писало, что страны G7 хотели бы установить более высокий потолок цен на российское дизтопливо, чтобы избежать серьезных потрясений на рынке. ЕС рассматривает ограничение в 100 долларов, в то время как G7 предлагает диапазон до 110 долларов. Тем не менее в "Большой семерке" дали понять, что ее также устроит решение Европейского союза установить потолок цен на российское дизельное топливо в диапазоне от 100 до 110 долларов за баррель.

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